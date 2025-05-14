115 مليون درهم صافي أرباح تبريد في الربع الأول

115 مليون درهم صافي أرباح تبريد في الربع الأول
وحافظت "تبريد" على أداء مالي مستقر خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت هذه الفترة مجموعة من الإنجازات الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز آفاق الشركة طويلة المدى ودعم نمو محفظتها الاستثمارية.
كما أعلنت الشركة عن إصدار صكوك خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح تنافسي بلغ 5.279%، حظي بإقبال واسع من قِبل المستثمرين الدوليين، وتم توجيه عائدات هذه الصكوك نحو إعادة التمويل بما يتماشى مع الاستخدامات المؤهلة والمحددة في إطار التمويل الأخضر المعتمد لديها.
وخلال الربع الأول من عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلسًا للسهم عن عام 2024، ما يعني توفير عائد جذّاب بنسبة 5.6% ، بناءً على سعر السهم 2.76 درهم إماراتي اعتبارًا من 12 مايو 2025، كما حافظت "تبريد" على مركزها المالي القوي الذي يتيح لها مواصلة الاستثمار في تسريع وتيرة النمو بالتزامن مع توفير توزيعات نقدية مجزية للمساهمين، بما يدعم جهودها لخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.
وشهد الربع الأول أيضاً إضافة 4599 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملاء داخل دولة الإمارات، في مؤشر على استمرار الطلب ونمو القدرة التشغيلية في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد"، إن النتائج تظهر أن أعمال الشركة تسير كالمعتاد، لافتا إلى وجود زخم قوي وجهود حثيثة خلف الكواليس، تقود توسعًا إستراتيجيًا كبيراً في الأسواق الرئيسية، ومن بينها دبي التي تعد أبرز الأمثلة على ذلك.
وأضاف أن الشراكة مع "شركة دبي القابضة للاستثمار" تُجسد بوضوح رؤية "تبريد" القائمة على بناء علاقات إستراتيجية مع مؤسسات تتشارك معها القيم والأهداف، وهو ما يعزز قيمة الاستقرار والموثوقية التي تتميز بها.
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