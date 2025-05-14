115 مليون درهم صافي أرباح تبريد في الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025؛ حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 283 مليون درهم بنسبة 4% على أساس سنوي ، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 61%، مع ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 115 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وحافظت "تبريد" على أداء مالي مستقر خلال الربع الأول من عام 2025، كما شهدت هذه الفترة مجموعة من الإنجازات الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز آفاق الشركة طويلة المدى ودعم نمو محفظتها الاستثمارية.

كما أعلنت الشركة عن إصدار صكوك خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح تنافسي بلغ 5.279%، حظي بإقبال واسع من قِبل المستثمرين الدوليين، وتم توجيه عائدات هذه الصكوك نحو إعادة التمويل بما يتماشى مع الاستخدامات المؤهلة والمحددة في إطار التمويل الأخضر المعتمد لديها.

وخلال الربع الأول من عام 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلسًا للسهم عن عام 2024، ما يعني توفير عائد جذّاب بنسبة 5.6% ، بناءً على سعر السهم 2.76 درهم إماراتي اعتبارًا من 12 مايو 2025، كما حافظت "تبريد" على مركزها المالي القوي الذي يتيح لها مواصلة الاستثمار في تسريع وتيرة النمو بالتزامن مع توفير توزيعات نقدية مجزية للمساهمين، بما يدعم جهودها لخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.

وشهد الربع الأول أيضاً إضافة 4599 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملاء داخل دولة الإمارات، في مؤشر على استمرار الطلب ونمو القدرة التشغيلية في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد"، إن النتائج تظهر أن أعمال الشركة تسير كالمعتاد، لافتا إلى وجود زخم قوي وجهود حثيثة خلف الكواليس، تقود توسعًا إستراتيجيًا كبيراً في الأسواق الرئيسية، ومن بينها دبي التي تعد أبرز الأمثلة على ذلك.

وأضاف أن الشراكة مع "شركة دبي القابضة للاستثمار" تُجسد بوضوح رؤية "تبريد" القائمة على بناء علاقات إستراتيجية مع مؤسسات تتشارك معها القيم والأهداف، وهو ما يعزز قيمة الاستقرار والموثوقية التي تتميز بها.