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الأرصاد طقس حار وانخفاض في الرؤية بسبب الغبار العالق

الأرصاد طقس حار وانخفاض في الرؤية بسبب الغبار العالق

2025-05-14 02:13:49
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس حار وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 42 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.

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