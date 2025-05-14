الأرصاد طقس حار وانخفاض في الرؤية بسبب الغبار العالق

الأرصاد طقس حار وانخفاض في الرؤية بسبب الغبار العالق
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس حار وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 42 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.
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