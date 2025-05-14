الأرصاد طقس حار وانخفاض في الرؤية بسبب الغبار العالق

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس حار وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

اما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 42 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.