دخول التخفيضات في الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن حيز التنفيذ

دخل اتفاق بين الصين والولايات المتحدة يرفع جزءا من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة بين البلدين، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ما يشكل هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي هزت الاقتصاد العالمي.

وأعلنت واشنطن وبكين الاثنين خفضا كبيرا جدا في هذه الرسوم الجمركية المتبادلة إثر محادثات جرت نهاية الأسبوع الماضي في جنيف.