صاحب السمو يغادر إلى السعودية لحضور مؤتمر القمة الخليجية الأميركية

غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور مؤتمر القمة الخليجية الامريكية والذي سيعقد في العاصمة الرياض.

وقد كان في وداع سموه على ارض المطار سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

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