صاحب السمو يغادر إلى السعودية لحضور مؤتمر القمة الخليجية الأميركية

صاحب السمو يغادر إلى السعودية لحضور مؤتمر القمة الخليجية الأميركية
غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور مؤتمر القمة الخليجية الامريكية والذي سيعقد في العاصمة الرياض.
وقد كان في وداع سموه على ارض المطار سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال
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