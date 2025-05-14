المملكة المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 أيار (بترا) _ أكدت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد ،الليلة الماضية رفض بلادها للخطة الإسرائيلية الخاصة بتوزيع المساعدات على سكان غزة.

وقالت وودورد في كلمة امام مجلس الأمن" لن نؤيد آلية مساعدات تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو تعرض المدنيين الضعفاء للخطر داعية الاحتلال إلى الانخراط بشكل عاجل مع الأمم المتحدة لضمان استئناف توصيل المساعدات بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية ".

وطالبت وودورد إسرائيل برفع الإغلاق الذي تفرضه على دخول المساعدات ، مشيرة الى أن برنامج الأغذية العالمي حذر قبل أسبوع من نفاد إمداداته في غزة.

وأعربت المسؤولة البريطانية عن غضبها لمقتل أفراد في جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني وقصف مقر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في شهر آذار الماضي، معربة عن خيبة أملها لعدم إصدار إسرائيل نتائج تحقيقها في حادثة قصف المكتب الأممي أو اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث .

من جانبها، قالت السفيرة الأميركية في البعثة الاميركية الدائمة، دوروثي شيا إن بلادها تدعم تقديم المساعدة للمدنيين في غزة، و"الآن هناك وسيلة يمكن من خلالها تحقيق ذلك".

وأضافت السفيرة أن مؤسسة غزة الإنسانية "كيان مستقل" أنشئ لتوفير آلية آمنة قادرة على إيصال المساعدات مباشرة إلى المحتاجين.

ودعت شيا، الأمم المتحدة إلى العمل مع المؤسسة وحثتها على مواصلة المناقشات لاستكشاف سبل المضي قدما، مضيفة أن "أي شخص جاد في استعادة تدفق المساعدات يجب أن يدعم هذا الجهد المهم".

يذكر أن الأمم المتحدة أكدت رفضها المطلق لأي خطط جديدة.

-- (بترا)

م د/ س س

14/05/2025 08:10:10