الفاو تحذر من انعدام الامن الغذائي الحاد في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 أيار (بترا)_ قالت مديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، انجليكا جاكوم الليلة الماضية "إن الوضع في غزة صعب للغاية، حيث يواجه ملايين الأشخاص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وخطر المجاعة وشيك".

وأشارت جاكوم في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن إلى ما ورد في أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان غزة لا يزالون معرضين لخطر المجاعة، محذرة من انهيار منهجي للظروف الأساسية للبقاء، حيث يعاني سكان غزة من نقص في الغذاء، وانهيار عميق في صحتهم وسبل عيشهم وبنيتهم الاجتماعية، مما يترك مجتمعات بأكملها في حالة من اليأس والدمار والموت.

وحذرت من أن أنظمة الأغذية الزراعية في قطاع غزة انهارت، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد، كما تعرض الإنتاج المحلي للغذاء للدمار ، مشيرة الى أن ما يقرب من 75 بالمئة من الأراضي الزراعية، التي كانت تساهم بنحو ثلث الاستهلاك اليومي، تضررت أو دمرت منذ العدوان.

وأوضحت أن الإنتاج الحيواني تعرض للدمار، حيث نفق ما يقرب من 95 بالمئة من الماشية، وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز، وارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 3000 بالمئة منذ شباط 2025 ، محذرة من انه "وبحلول الوقت الذي أعلنت فيه المجاعة، كان الناس يموتون جوعا بالفعل، مع عواقب لا رجعة فيها ستستمر لأجيال، الفرصة سانحة لتقديم المساعدة الآن".

-- (بترا)

م د/ س س

14/05/2025 07:48:01