مجلس الأمن يناقش الملف اليمني اليوم

نيويورك 14 أيار (بترا)_ يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء جلسة الإحاطة الشهرية المفتوحة بشأن اليمن تتبعها جلسة مشاورات مغلقة. وسيستمع الاعضاء الى احاطتين من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غوندبرغ ونائب الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر حول آخر المستجدات السياسية والانسانية. -- (بترا) م د/ س س 14/05/2025 06:30:37

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