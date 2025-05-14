مرصد الزلازل: الأردن لم يسجل أي زلزال فجر اليوم

مرصد الزلازل: الأردن لم يسجل أي زلزال فجر اليوم
عمان 14 أيار (بترا)- نفى مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، تسجيل وقوع زلزال في الأردن فجر اليوم الأربعاء.
وقال سويدان في تصريحات صحفية، إن ما تم تسجيله فجر اليوم هو زلزال في البحر المتوسط سجل الساعة 1.51 بتوقيت عمان، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.
وكان مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، أفاد بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم.
وأضاف إن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.
وأكد المرصد أن هذه الهزة لم تؤدِ إلى أي تأثيرات داخل الأردن، مشددًا على متابعته المستمرة للنشاط الزلزالي في المنطقة.
--(بترا)
ف ج
14/05/2025 03:20:46
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