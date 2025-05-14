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مرصد الزلازل: الأردن لم يسجل أي زلزال فجر اليوم

مرصد الزلازل: الأردن لم يسجل أي زلزال فجر اليوم

2025-05-14 02:12:34
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيار (بترا)- نفى مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، تسجيل وقوع زلزال في الأردن فجر اليوم الأربعاء.
وقال سويدان في تصريحات صحفية، إن ما تم تسجيله فجر اليوم هو زلزال في البحر المتوسط سجل الساعة 1.51 بتوقيت عمان، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.
وكان مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، أفاد بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم.
وأضاف إن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.
وأكد المرصد أن هذه الهزة لم تؤدِ إلى أي تأثيرات داخل الأردن، مشددًا على متابعته المستمرة للنشاط الزلزالي في المنطقة.
--(بترا)
ف ج
14/05/2025 03:20:46

MENAFN14052025000117011021ID1109546251

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