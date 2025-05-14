مجلس الأمن يناقش الملف اليمني اليوم

خبرني - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء جلسة الإحاطة الشهرية المفتوحة بشأن اليمن تتبعها جلسة مشاورات مغلقة. وسيستمع الاعضاء الى احاطتين من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غوندبرغ ونائب الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر حول آخر المستجدات السياسية والانسانية.

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