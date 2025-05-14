إيران تجتمع بالقوى الأوروبية في 16 أيار لبحث الملف النووي

إيران تجتمع بالقوى الأوروبية في 16 أيار لبحث الملف النووي
خبرني - قال مصدران أوروبيان ومصدر دبلوماسي إيراني الثلاثاء، إن إيران ستجري محادثات في إسطنبول يوم الجمعة مع الأطراف الأوروبية في اتفاقها النووي المتعثر المبرم عام 2015.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تحديد موقفهما قبل الجولة الخامسة المتوقعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في الأيام المقبلة.
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