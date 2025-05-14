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جوزيف عون لن يشارك في قمة بغداد وصحيفة لبنانية تكشف عن السبب!

جوزيف عون لن يشارك في قمة بغداد وصحيفة لبنانية تكشف عن السبب!

2025-05-14 02:11:17

خبرني - أفادت صحيفة "اللواء" اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون لن يشارك في القمة العربية السبت المقبل في بغداد.

وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة نواف سلام سيتوجه الجمعة برفقة وزير الخارجية يوسف رجي لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية العادية التي تعقد في بغداد، السبت المقبل في 17 مايو.

وعلمت "اللواء" من مصادر رسمية أن هناك عدة أسباب لعدم مشاركة الرئيس عون في القمة منها، أنه مرتبط يوم الأحد في 18 مايو بزيارة إلى روما للمشاركة في تنصيب البابا الجديد ليو ما أدى إلى تضارب في المواعيد.

وذكرت أنه سبق وشارك في القمة العربية الطارئة الأخيرة التي عقدت في القاهرة، ولم يطرأ أي ملف جديد مهم يستوجب مشاركته في قمة بغداد، لذلك اتفق مع سلام على أن يمثل لبنان في القمة.

جوزيف عون لن يشارك في قمة بغداد وصحيفة لبنانية تكشف عن السبب!
 

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