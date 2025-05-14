إصابة فتى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في عبوين شمال رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصيب فتى، فجر اليوم الأربعاء، بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة عبوين، شمال رام الله.

وأفادت نقطة الإسعاف الأولية في البلدة، بأن فتىً يبلغ من العمر (17 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، في القدم، خلال المواجهات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.