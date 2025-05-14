إصابة فتى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في عبوين شمال رام الله

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إصابة فتى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في عبوين شمال رام الله
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصيب فتى، فجر اليوم الأربعاء، بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة عبوين، شمال رام الله.
وأفادت نقطة الإسعاف الأولية في البلدة، بأن فتىً يبلغ من العمر (17 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، في القدم، خلال المواجهات.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.
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