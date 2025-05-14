تزايد التقديرات باغتيال محمد السنوار في غارة تحت الأرض

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- تتزايد التقديرات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بأن زعيم الجناح العسكري لحركة حماس، محمد السنوار، قد تم القضاء عليه في غارة إسرائيلية استهدفت مجمعا تحت الأرض في جنوب قطاع غزة، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقد نفذت المقاتلات الإسرائيلية حزاما ناريا بـ10 غارات متتالية مما أسفر عن استشهاد عشرات من الفلسطينيين وإصابة العشرات بينهم جرحى ومرضى كانوا بمستشفى غزة الأوروبي.

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مجمع قيادة وتحكم تحت الأرض تابع لحركة حماس، وهو ما نفته الحركة، واعتبرته محاولة لتضليل للرأي العام العالمي.

ومع ذلك، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما زالت تتحفظ على تأكيد مقتل السنوار بشكل نهائي، مشيرة إلى أن التحقق من نتائج العملية قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع، نظرا لتنفيذ الهجوم في منشأة تحت الأرض.

ووفقا لمصادر أمنية تحدثت، الأربعاء، للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "ريشيت بيت"، فقد بذلت جهود مكثفة لضمان عدم وجود رهائن في محيط المجمع المستهدف.

وأضافت المصادر أن "نجاح عملية القضاء على السنوار، في حال تأكد، يمثل إنجازا كبيراً يمكن أن يفتح الباب أمام إحراز تقدم في المفاوضات، خصوصا وأنه كان يشكل عقبة أساسية أمام أي اتفاق".

وبحسب التقديرات الأولية، فإن جميع من كانوا داخل المنشأة المستهدفة، بما في ذلك شخصيات قيادية بارزة في حماس، قد قتلوا في الهجوم.

ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر مع إعلان مقتل السنوار، في ظل تجارب سابقة تبيّن فيها لاحقا أن قيادات أعلن عن اغتيالها كانت لا تزال على قيد الحياة. وتتوقع حماس أن تحاول التعتيم على نتائج العملية، كما فعلت في مرات سابقة.

من جانبه، علق وزير الأمن يسرائيل كاتس، على العملية، مشدداً على أن "إسرائيل لن تسمح لحماس باستخدام المستشفيات والبنى التحتية الإنسانية كمخابئ ومقرات لقياداتها"،

وأضاف: "بناء على تفويض من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومني شخصيا، نفذ الجيش عملية نوعية تحت مستشفى ناصر في غزة، حيث تم استهداف مقر قيادة لحماس يضم شخصيات رفيعة".

وكانت الغارة قد نفذت بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، واستهدفت مجمع قيادة وتحكم تحت الأرض، أقيم أسفل المستشفى الأوروبي في خانيونس، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وتركز الهجوم على محاولة اغتيال محمد السنوار، شقيق زعيم الحركة يحيى السنوار، باستخدام عشرات الصواريخ التي أُطلقت في وقت متزامن بهدف تدمير المجمع بالكامل.

وتعد هذه العملية امتداداً لنهج إسرائيلي في استهداف قادة حماس داخل البُنى التحتية تحت الأرض، بأسلوب يشبه ما جرى في محاولات سابقة لاغتيال شخصيات مثل حسن نصر الله، باستخدام الصواريخ أو أساليب تؤدي إلى الاختناق والغازات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه جهود إسرائيل لتحقيق أهدافها المعلنة من الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح الرهائن والقضاء على البنية التحتية العسكرية لحماس.