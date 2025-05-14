إسرائيل تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- دوت صافرات الإنذار صباح الأربعاء في عدة مناطق داخل إسرائيل وفي مستوطنات بالضفة الغربية، عقب رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو الصاروخ الثالث الذي تطلقه جماعة الحوثي باتجاه البلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الصاروخ تم اعتراضه، حيث أعلن الجيش أن سلاح الجو رصد عملية الإطلاق، وأن أنظمة الدفاع الجوي بدأت العمل على اعتراضه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

أعلن الحوثيون مساء الثلاثاء عن تنفيذهم عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة اللد، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان على غزة".

وفي وقت لاحق، رصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية إطلاق صاروخين من اليمن نحو إسرائيل خلال ساعة واحدة. تسببت عملية الإطلاق الأولى بتفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق، من بينها القدس وتل أبيب، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه. أما الصاروخ الثاني، فقد تم اعتراضه أو سقط قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية.

تأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد مستمر من قبل الحوثيين ضد أهداف إسرائيلية، على خلفية الحرب المستمرة في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث يشير الجيش إلى أن الإجراءات الدفاعية مستمرة لتأمين الأجواء ومنع وصول الصاروخ إلى أهداف داخل إسرائيل.