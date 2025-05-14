إسرائيل تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

إسرائيل تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن
وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الصاروخ تم اعتراضه، حيث أعلن الجيش أن سلاح الجو رصد عملية الإطلاق، وأن أنظمة الدفاع الجوي بدأت العمل على اعتراضه.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
أعلن الحوثيون مساء الثلاثاء عن تنفيذهم عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة اللد، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان على غزة".
وفي وقت لاحق، رصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية إطلاق صاروخين من اليمن نحو إسرائيل خلال ساعة واحدة. تسببت عملية الإطلاق الأولى بتفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق، من بينها القدس وتل أبيب، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه. أما الصاروخ الثاني، فقد تم اعتراضه أو سقط قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية.
تأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد مستمر من قبل الحوثيين ضد أهداف إسرائيلية، على خلفية الحرب المستمرة في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث يشير الجيش إلى أن الإجراءات الدفاعية مستمرة لتأمين الأجواء ومنع وصول الصاروخ إلى أهداف داخل إسرائيل.
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