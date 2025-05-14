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الاحتلال يهدم منزلاً في شقبا
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً مأهولاً في قرية شقبا غرب رام الله.
وأفاد عضو المجلس القروي، قسام المصري، بأن المنزل الذي هدمته جرافات الاحتلال يعود للشاب يعقوب حميدة قدح، ويتكون من طابقين بمساحة تقدر ب250 مترا.
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