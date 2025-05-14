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الاحتلال يهدم منزلاً في شقبا

الاحتلال يهدم منزلاً في شقبا

2025-05-14 02:09:51
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً مأهولاً في قرية شقبا غرب رام الله.

وأفاد عضو المجلس القروي، قسام المصري، بأن المنزل الذي هدمته جرافات الاحتلال يعود للشاب يعقوب حميدة قدح، ويتكون من طابقين بمساحة تقدر ب250 مترا.

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