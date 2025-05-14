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قوات الاحتلال تهدم منزلا في كيسان شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تهدم منزلا في كيسان شرق بيت لحم

2025-05-14 02:09:51
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في الجهة الغربية عند مدخلها الرئيس، وهدمت منزلا من طابق واحد، بمساحة اجمالية 100 متر مربع، يعود للمواطن حسين يوسف عبيات؛ بحجة عدم الترخيص.

يتبع ....

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