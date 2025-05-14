403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قوات الاحتلال تهدم منزلا في كيسان شرق بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في الجهة الغربية عند مدخلها الرئيس، وهدمت منزلا من طابق واحد، بمساحة اجمالية 100 متر مربع، يعود للمواطن حسين يوسف عبيات؛ بحجة عدم الترخيص.
يتبع ....
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين