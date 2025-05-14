شعرت به فلسطين والأردن ولبنان .. زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قبالة سواحل اليونان

شعرت به فلسطين والأردن ولبنان .. زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قبالة سواحل اليونان
وضرب زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة سواحل اليونان فجر الأربعاء، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأمريكي.
وأشار المعهد الأمريكي إلى أنّ مركز الهزة يقع جنوبي بحر إيجه على بُعد 15 كلم من جزيرة كاسوس.
ووقع الزلزال قرابة الساعة 01,51 (الثلاثاء 22,51 ت غ) على عُمق 78 كلم، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسبّبه بخسائر بشرية أو بأضرار مادية.
كما أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية، الأربعاء.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.
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