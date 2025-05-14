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شعرت به فلسطين والأردن ولبنان .. زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قبالة سواحل اليونان

شعرت به فلسطين والأردن ولبنان .. زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قبالة سواحل اليونان

2025-05-14 02:09:49
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- شعر المئات من سكان فلسطين المحتلة والأردن ولبنان وسوريا وتركيا ومصر بهزة ارضية قوية فجر الاربعاء.

وضرب زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة سواحل اليونان فجر الأربعاء، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأمريكي.

وأشار المعهد الأمريكي إلى أنّ مركز الهزة يقع جنوبي بحر إيجه على بُعد 15 كلم من جزيرة كاسوس.

ووقع الزلزال قرابة الساعة 01,51 (الثلاثاء 22,51 ت غ) على عُمق 78 كلم، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسبّبه بخسائر بشرية أو بأضرار مادية.

كما أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية، الأربعاء.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.

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