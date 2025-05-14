السفير زكي: القضية الفلسطينية تتصدر أعمال القمة العربية المقرر عقدها في بغداد السبت المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد / PNN - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن القضية الفلسطينية تتصدر أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المقرر أن تنعقد يوم السبت المقبل في العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب عدد من الملفات السياسية المهمة.

وأضاف زكي، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التحضيري للقمة العربية الذي سيعقد اليوم الأربعاء سيناقش العديد من مشروعات القرارات المهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك ملفات ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان وغيرها من الملفات.

وأشار إلى أنه قد صدر قرار بشأن تبني الخطة العربية لإعمار غزة عن القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة في 4 مارس الماضي، غير أن قرار التنفيذ تأجل بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت زكي، إلى أن قرار تمويل إعادة الإعمار يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة لكي يتم البدء في تنفيذه، فيما أن مسألة التمويل لن تكون العقبة الأساسية.