مقترح إيراني بمشروع نووي مشترك مع دول عربية واستثمارات أميركية

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك / PNN - كشفت صحيفتا نيويورك تايمز والغارديان عن مقترح إيراني لإنشاء مشروع مشترك لتخصيب اليورانيوم، يضم دولا عربية مثل السعودية والإمارات، ويشمل استثمارات أميركية، في محاولة لتهدئة مخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي، طرح الفكرة على المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف، خلال محادثات في سلطنة عُمان، وتقضي بإنشاء اتحاد نووي ثلاثي تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجات منخفضة لأغراض مدنية، ثم توريده إلى الدول الشريكة.

وأوضحت أن الاقتراح الإيراني يتضمن إنشاء اتحاد نووي ثلاثي تقوم إيران من خلاله بتخصيب اليورانيوم إلى درجة منخفضة ثم شحنه إلى دول عربية أخرى للاستخدام المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اتفاق نووي إقليمي فسيكون ذلك نصرا كبيرا وسيُزيل التهديد المباشر والمستقبلي من إيران ويكبح طموحات التخصيب في المنطقة.

المشروع سيكون دائما، بخلاف اتفاق 2015 المحدد بـ15 عاما، ويمنح دول الخليج مثل السعودية والإمارات فرصة الوصول إلى التكنولوجيا النووية الإيرانية، ما تعتبره طهران تنازلا كبيرا.

من جهتها، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن إيران طرحت فكرة تشكيل اتحاد من دول الشرق الأوسط -بما في ذلك إيران والسعودية والإمارات - لتخصيب اليورانيوم، في محاولة للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على استمرار برنامج التخصيب.

وينظر إلى الاقتراح باعتباره وسيلة لإجبار دول الخليج على دعم موقف إيران الداعي إلى السماح لها بالاحتفاظ بقدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وبحسب الغارديان، ترى إيران في إشراك دول الخليج ضمانا للطابع السلمي للبرنامج النووي، وفرصة لتقليل اعتماد المجتمع الدولي على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها.

المقترح، الذي صاغ فكرته سابقا الدبلوماسي الإيراني السابق حسين موسويان والفيزيائي فرانك فون هيبل، يعد بديلا عمليا لتفكيك برنامج التخصيب، ويهدف إلى تقليص التوترات الإقليمية وطمأنة الولايات المتحدة.