مقترح إيراني بمشروع نووي مشترك مع دول عربية واستثمارات أميركية

مقترح إيراني بمشروع نووي مشترك مع دول عربية واستثمارات أميركية
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي، طرح الفكرة على المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف، خلال محادثات في سلطنة عُمان، وتقضي بإنشاء اتحاد نووي ثلاثي تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجات منخفضة لأغراض مدنية، ثم توريده إلى الدول الشريكة.
وأوضحت أن الاقتراح الإيراني يتضمن إنشاء اتحاد نووي ثلاثي تقوم إيران من خلاله بتخصيب اليورانيوم إلى درجة منخفضة ثم شحنه إلى دول عربية أخرى للاستخدام المدني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اتفاق نووي إقليمي فسيكون ذلك نصرا كبيرا وسيُزيل التهديد المباشر والمستقبلي من إيران ويكبح طموحات التخصيب في المنطقة.
المشروع سيكون دائما، بخلاف اتفاق 2015 المحدد بـ15 عاما، ويمنح دول الخليج مثل السعودية والإمارات فرصة الوصول إلى التكنولوجيا النووية الإيرانية، ما تعتبره طهران تنازلا كبيرا.
من جهتها، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن إيران طرحت فكرة تشكيل اتحاد من دول الشرق الأوسط -بما في ذلك إيران والسعودية والإمارات - لتخصيب اليورانيوم، في محاولة للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على استمرار برنامج التخصيب.
وينظر إلى الاقتراح باعتباره وسيلة لإجبار دول الخليج على دعم موقف إيران الداعي إلى السماح لها بالاحتفاظ بقدراتها على تخصيب اليورانيوم.
وبحسب الغارديان، ترى إيران في إشراك دول الخليج ضمانا للطابع السلمي للبرنامج النووي، وفرصة لتقليل اعتماد المجتمع الدولي على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها.
المقترح، الذي صاغ فكرته سابقا الدبلوماسي الإيراني السابق حسين موسويان والفيزيائي فرانك فون هيبل، يعد بديلا عمليا لتفكيك برنامج التخصيب، ويهدف إلى تقليص التوترات الإقليمية وطمأنة الولايات المتحدة.
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