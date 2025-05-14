  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ماكرون: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية مروعة ويجب وقفها

ماكرون: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية مروعة ويجب وقفها

2025-05-14 02:09:43
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN - اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، ما يحدث في قطاع غزة "مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة"، مطالبا بضرورة وقفها.

وفي مقابلة مع قناة (تي إف –1) الفرنسية، قال ماكرون -وقد بدا عليه التأثر بعد عرض مقطع فيديو لطبيب طوارئ يصف الوضع المأساوي في غزة- "لا يوجد ماء، لا توجد أدوية، لا يمكن إجلاء الجرحى: ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو عار".

وطالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وعندما سأله الصحفي جيل بولو عن استخدام مصطلح "إبادة جماعية"، تمسك ماكرون بموقفه المتحفظ: "ليس من دور المسؤولين السياسيين استخدام هذا المصطلح، بل يعود ذلك للمؤرخين في الوقت المناسب".

من جهته، أدان المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت التمديد المخطط له للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال إن بلاده تعارض آلية توزيع المساعدات التي اقترحتها إسرائيل، وندعوها لرفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورا.

MENAFN14052025000205011050ID1109546216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث