ماكرون: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية مروعة ويجب وقفها

ماكرون: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية مروعة ويجب وقفها
وفي مقابلة مع قناة (تي إف –1) الفرنسية، قال ماكرون -وقد بدا عليه التأثر بعد عرض مقطع فيديو لطبيب طوارئ يصف الوضع المأساوي في غزة- "لا يوجد ماء، لا توجد أدوية، لا يمكن إجلاء الجرحى: ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو عار".
وطالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وعندما سأله الصحفي جيل بولو عن استخدام مصطلح "إبادة جماعية"، تمسك ماكرون بموقفه المتحفظ: "ليس من دور المسؤولين السياسيين استخدام هذا المصطلح، بل يعود ذلك للمؤرخين في الوقت المناسب".
من جهته، أدان المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت التمديد المخطط له للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال إن بلاده تعارض آلية توزيع المساعدات التي اقترحتها إسرائيل، وندعوها لرفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورا.
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