ماكرون: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية مروعة ويجب وقفها

MENAFN - Palestine News Network ) باريس / PNN - اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، ما يحدث في قطاع غزة "مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة"، مطالبا بضرورة وقفها.

وفي مقابلة مع قناة (تي إف –1) الفرنسية، قال ماكرون -وقد بدا عليه التأثر بعد عرض مقطع فيديو لطبيب طوارئ يصف الوضع المأساوي في غزة- "لا يوجد ماء، لا توجد أدوية، لا يمكن إجلاء الجرحى: ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو عار".

وطالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وعندما سأله الصحفي جيل بولو عن استخدام مصطلح "إبادة جماعية"، تمسك ماكرون بموقفه المتحفظ: "ليس من دور المسؤولين السياسيين استخدام هذا المصطلح، بل يعود ذلك للمؤرخين في الوقت المناسب".

من جهته، أدان المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت التمديد المخطط له للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال إن بلاده تعارض آلية توزيع المساعدات التي اقترحتها إسرائيل، وندعوها لرفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورا.