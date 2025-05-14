الإحصاء: ارتفاع حاد في الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاعا حادا طرأ في الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة، في ظل استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 75.59%، مقارنة بشهر آذار2025.

وأوضح في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا ايضا في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72%.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار تشهد بشكل عام تقلبا حادا بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية.

ونوه إلى أنه لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وأوضح أن مستويات الأسعار لا زالت أعلى من مثيلاتها في شهر نيسان من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2025 مع شهر نيسان 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.77%، (بواقع 91.61% في قطاع غزة، وبنسبة 1.46% في القدس، وبنسبة 0.28% في الضفة الغربية).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 75.59%، خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار2025؛ حيث أدى إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي واستمرار عدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة إلى إحداث فقدان كبير في السلع المعروضة للبيع في الأسواق، ما دفع بأسعارها نحو الارتفاع.

كما تجدر الإشارة إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية من إدخال أي مساعدات إنسانية الى القطاع، وعدم التمكن أيضاً من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية، أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات، ما أدى الى نفاذ الدقيق "الطحين الأبيض"، وتوقف العديد من المخابز عن العمل، وإحداث أزمة في أسعار الطحين، حيث سجلت أعلى تسعيرة لكيس الطحين 25 كغم بنحو 625 شيقلا في محافظتي خان يونس ودير البلح، وفقدان خبز الكماج من أسواق القطاع، وقد تزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.

وقد ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الملح 15 شيكلاً/كغم، والبيض 150 شيكلاً/2كغم، والسكر 36 شيكلاً/كغم، والبصل الناشف 37 شيكلاً/كغم، والثوم الناشف 120 شيكلاً/كغم، والعدس 20 شيكلاً/كغم، والحمص 15 شيكلاً/كغم، ومعجون الطماطم 7 شواكل/علبة 400غم، واسطوانة غاز 3030 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 210 شيكلاً/لتر، وزيت الزيتون 70 شيكلاً/كغم، وزيت الذرة 129 شيكلاً/3 لتر، وسجائر رويال مصري 1400 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، وطحين ابيض 293 شيكلاً/25 كغم، والبطاطا 54 شيكلاً/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 19 شيكلاً/كغم، والملفوف 23 شيكلاً/كغم، والكوسا 25 شيكلاً/كغم، والباذنجان 31 شيكلاً/كغم، والفلفل الحار 37 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 46 شيكلاً/كغم، والزهرة 28 شيكلاً/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 18 شيكلا/كغم، والشاي 19 شيكلا/باكيت 100كيس، والليمون 66 شيكلا/كغم، والخوخ 80 شيكلاً/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 4.30%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.76%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" و"البنزين" بنسبة 0.99% لكل منهما، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 16.38%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.59%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.33%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البطاطا والبرتقال 5 شواكل/كغم لكل منهما، والكلمنتينا 7 شواكل/كغم، والافوكادو 18 شيكلاً/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 124 شيكلاً/كغم، والبنزين "95" 7.55 شواكل/لتر، والسولار 7.17 شواكل/لتر، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل الناشف 3 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد 4 شواكل/كغم، والبامية 33 شيكلاً/كغم، والملوخية المفرطة 58 شيكلاً/كغم، وزيت دوار الشمس 37 شيكلاً/3لتر.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بمقدار 10.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.80%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.53%، وأسعار البطاطا بمقدار 3.21%، وأسعار الغاز بمقدار 1.36%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.10%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.05%.

إذ انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البيض 15 شيكلاً/2كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، وبندورة عناقيد والبطاطا 3 شواكل/كغم لكل منهما، والكوسا 8 شواكل/كغم، والملوخية المفرطة 41 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 74 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والسولار 5.95 شواكل/لتر، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البنزين "95" 7.09 شواكل/لتر، ولحم غنم مع عظم طازج 103 شيكلاً/كغم (تجدر الإشارة إلى أن أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر منذ بداية العام 2025 حيث ارتفعت بنسبة 12% حتى نهاية شهر نيسان 2025).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين:

ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72% خلال شهر نيسان 2025، فارتفعت أسعار الملح بنسبة 195.35%، وأسعار البيض بنسبة 180.28%، وأسعار السكر بنسبة 170.68%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 141.78%، وأسعار الغاز بنسبة 130.61%، وأسعار البطاطا بنسبة 96.04%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 85.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 65.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 57.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 36.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 24.19%.