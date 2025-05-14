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الرئيس البرازيلي: سأطلب من بوتين الذهاب إلى اسطنبول للتفاوض مع زيلينسكي

الرئيس البرازيلي: سأطلب من بوتين الذهاب إلى اسطنبول للتفاوض مع زيلينسكي

2025-05-14 02:09:05
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء إنه سيحضّ فلاديمير بوتين على لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا خلال مباحثات حول مصير الحرب في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحافي في بكين قبل توقفه في موسكو في طريق العودة إلى بلاده "سأحاول التكلم مع بوتين. لن يكلفني شيئا أن أقول له: الرفيق بوتين اذهب إلى اسطنبول للتفاوض".

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