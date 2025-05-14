الرئيس البرازيلي: سأطلب من بوتين الذهاب إلى اسطنبول للتفاوض مع زيلينسكي

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الرئيس البرازيلي: سأطلب من بوتين الذهاب إلى اسطنبول للتفاوض مع زيلينسكي
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء إنه سيحضّ فلاديمير بوتين على لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا خلال مباحثات حول مصير الحرب في أوكرانيا.
وأوضح الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحافي في بكين قبل توقفه في موسكو في طريق العودة إلى بلاده "سأحاول التكلم مع بوتين. لن يكلفني شيئا أن أقول له: الرفيق بوتين اذهب إلى اسطنبول للتفاوض".
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