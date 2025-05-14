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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب شمال مصر

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب شمال مصر

2025-05-14 01:01:07
(MENAFN- Al-Bayan) ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، شمال مصر فجر اليوم.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، في بيان له، أن مركز الزلزال على بعد 431 كيلو مترا شمال مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر، وعلى عمق 76 كيلو مترا.

ولفت البيان إلى أنه لم يرد حتى الآن ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال.

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