مقتل 29 شخصاً في غارات إسرائيلية على غزة

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس "في مجزرة جديدة نقل 25 شهيدًا على الأقل وعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية فجر اليوم في مخيم جباليا وبلدة جباليا". مضيفا "نقل 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة في منطقة المواصي" غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

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