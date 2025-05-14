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مقتل 29 شخصاً في غارات إسرائيلية على غزة

مقتل 29 شخصاً في غارات إسرائيلية على غزة

2025-05-14 01:01:07
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 29 فلسطينيا "على الأقل"، بينهم 25 في جباليا في شمال قطاع غزة، جراء غارات جوية إسرائيلية فجر الأربعاء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس "في مجزرة جديدة نقل 25 شهيدًا على الأقل وعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية فجر اليوم في مخيم جباليا وبلدة جباليا". مضيفا "نقل 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة في منطقة المواصي" غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

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