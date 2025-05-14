ترامب: لدينا إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثّتها شبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما البعض أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى "إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين".

وأضاف ترامب "آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام" في الاتفاق.

ويبدأ البلدان الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلا فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطا فيها أخيرا.

وفي إطار هذه الحرب بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين 145%، بينما بلغت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية 125%. لكنّ البلدين اتّفقا أخيرا على خفض هذه النسب إلى 30% و10% على التوالي.

وفي هذا الصدد قال ترامب "كما تعلمون، قبل سنوات عديدة فتحنا أبواب الولايات المتّحدة على التجارة، والآن آن الأوان للصين لأن تنفتح".

وفي المقابلة نوّه الملياردير الجمهوري بتمكّنه من التوصل إلى "اتفاق" مع الصين، مؤكّدا أنّ "العلاقات معها جيّدة للغاية".

وأضاف "لطالما كانت علاقتي جيّدة بالرئيس شي (جين بينغ)، ومن الواضح أنّها انقطعت بسبب كوفيد".

وأوضح "بخلاف ذلك، كانت لدي دائما علاقة رائعة (مع الرئيس الصيني)، وأكنّ الكثير من الاحترام له، وسنرى كيف ستسير الأمور".