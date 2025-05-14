أرباح سوني التشغيلية السنوية تتجاوز تقديرات المحللين وتنمو 16%

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أرباح سوني التشغيلية السنوية تتجاوز تقديرات المحللين وتنمو 16%
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت سوني اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في مارس 16 بالمئة لتصل إلى 1.4 تريليون ين (9.51 مليارات دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.
يأتي ذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت 1.2 تريليون ين في السنة السابقة ومتوسط توقعات جمعتها مجموعة بورصات لندن بتسجيل أرباح 1.37 تريليون ين.
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