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أرباح سوني التشغيلية السنوية تتجاوز تقديرات المحللين وتنمو 16%

أرباح سوني التشغيلية السنوية تتجاوز تقديرات المحللين وتنمو 16%

2025-05-14 01:01:07
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت سوني اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في مارس 16 بالمئة لتصل إلى 1.4 تريليون ين (9.51 مليارات دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.

يأتي ذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت 1.2 تريليون ين في السنة السابقة ومتوسط توقعات جمعتها مجموعة بورصات لندن بتسجيل أرباح 1.37 تريليون ين.

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