  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دخول تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن حيز التنفيذ

دخول تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن حيز التنفيذ

2025-05-14 01:01:06
(MENAFN- Al-Bayan) دخل اتفاق بين الصين والولايات المتحدة يرفع جزءا من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة بين البلدين، حيز التنفيذ الأربعاء ما يشكل هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي هزت الاقتصاد العالمي.

وأعلنت واشنطن وبكين الاثنين خفضا كبيرا جدا في هذه الرسوم الجمركية المتبادلة إثر محادثات جرت نهاية الأسبوع الماضي في جنيف.

MENAFN14052025000110011019ID1109546003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث