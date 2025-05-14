دخول تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن حيز التنفيذ

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دخول تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن حيز التنفيذ
(MENAFN- Al-Bayan) دخل اتفاق بين الصين والولايات المتحدة يرفع جزءا من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة بين البلدين، حيز التنفيذ الأربعاء ما يشكل هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي هزت الاقتصاد العالمي.
وأعلنت واشنطن وبكين الاثنين خفضا كبيرا جدا في هذه الرسوم الجمركية المتبادلة إثر محادثات جرت نهاية الأسبوع الماضي في جنيف.
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