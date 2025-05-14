سامسونج تستحوذ على شركة ألمانية مقابل 1.5 مليار يورو

سامسونج تستحوذ على شركة ألمانية مقابل 1.5 مليار يورو
وتعتزم سامسونج شراء كامل أسهم الشركة الألمانية من شركة الاستثمار الأوروبية "تريتون"، في صفقة تُعدّ الأكبر لها منذ نحو ثماني سنوات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال المسؤول التنفيذي في سامسونج، تي إم روه، إن الشركة تواصل التزامها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره ليكون من محركات النمو المستقبلية الرئيسية.
وتقع الشركة الألمانية في غرب البلاد، وتقدم خدماتها لأكثر من 60 عميلا في مجالات مثل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية وصناعات الأغذية والمشروبات.
ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بشكل نهائي خلال العام المقبل.
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