سامسونج تستحوذ على شركة ألمانية مقابل 1.5 مليار يورو

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة "فليكت جروب" الألمانية المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مقابل 5ر1 مليار يورو (ما يعادل 7ر1 مليار دولار أمريكي).

وتعتزم سامسونج شراء كامل أسهم الشركة الألمانية من شركة الاستثمار الأوروبية "تريتون"، في صفقة تُعدّ الأكبر لها منذ نحو ثماني سنوات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال المسؤول التنفيذي في سامسونج، تي إم روه، إن الشركة تواصل التزامها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره ليكون من محركات النمو المستقبلية الرئيسية.

وتقع الشركة الألمانية في غرب البلاد، وتقدم خدماتها لأكثر من 60 عميلا في مجالات مثل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية وصناعات الأغذية والمشروبات.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بشكل نهائي خلال العام المقبل.