رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا: هل بدأ التحوّل الكبير؟

MENAFN - Al-Bayan) ">في تحول كبير في السياسة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في منتدى الأعمال السعودي الأمريكي في الرياض، أن الولايات المتحدة ستقوم برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب: "سأصدر أمرًا بوقف العقوبات ضد سوريا من أجل إعطائها فرصة للازدهار"، مؤكدًا أن القرار جاء بعد "نقاش مباشر وبنّاء" مع القيادة السعودية.

وأوضح ترامب أن العقوبات كانت "قاسية ومُنهِكة"، لكنها أدّت دورًا مهمًا. وأضاف أن الوقت قد حان الآن لتتألق سوريا.

وقد قوبل القرار باحتفالات في عدة مدن سورية، وسط تفاؤل بأن يكون هذا التحول مقدمة لانفراجة اقتصادية وسياسية، بعد أكثر من عقد من العزلة والصراعات.

سياسيًا، يُنظر إلى القرار على أنه اعتراف غير مباشر بشرعية الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، التي تسلمت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.

وكان الشرع قد كثف مؤخرًا من تحركاته الدبلوماسية، ساعيًا إلى تقديم نفسه كطرف معتدل ومنفتح على المجتمع الدولي، من خلال الابتعاد عن الجماعات المتطرفة، ودعم حقوق الأقليات، والدخول في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.

انتعاش فوري في سوق الصرف

أما اقتصادياً، فقد سجّلت الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار في السوق الموازية، بنسبة وصلت إلى نحو 10 بالمئة، ليُتداول بها بين 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، وفقًا لمنصات محلية ترصد تحركات العملات.

ويُنظر إلى هذا التحسن كإشارة أولى على تأثير القرار في تهدئة السوق وفتح الآفاق أمام تدفق التحويلات والاستثمارات.

بوادر إنعاش اقتصادي

يتوقع خبراء أن يُسهم القرار في تسهيل استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، مما سيُخفف من وطأة الأزمات المعيشية التي تعاني منها البلاد.

كما يُنتظر أن يؤدي فتح الأسواق إلى دعم الإنتاج المحلي وتحقيق خطوات أولى نحو الاكتفاء الذاتي، رغم استمرار التحديات البنيوية.

إعادة الإعمار

يعيد رفع العقوبات الأمل بإطلاق مشاريع حيوية لإعادة الإعمار، خاصة في البنية التحتية المتضررة، مثل المستشفيات والمدارس وشبكات الطرق والطاقة.

وقد تكون هذه الخطوة عامل جذب للمستثمرين العرب والدوليين، خصوصًا في حال ترافقها مع تحركات مماثلة من الدول الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية.

هل يكفي رفع العقوبات لإعادة سوريا إلى الخارطة؟

يرى مراقبون أن القرار الأميركي يمثل تحولًا مهمًا، لكنه لا يكفي وحده لإعادة بناء البلاد. فالمهمة تتطلب إصلاحات داخلية جذرية، ومناخًا سياسيًا أكثر انفتاحًا، وضمانات حقيقية لحماية الاستثمارات واستقرار الأوضاع الأمنية.

وفيما تتجه الأنظار إلى خطوات دولية تالية، يبقى السؤال الأبرز: هل يكون هذا القرار بداية التعافي لسوريا، أم مجرد اختبار آخر في طريق طويل؟

