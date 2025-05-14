الذهب يهبط مع انحسار التوتر التجاري

MENAFN - Al-Bayan) "> انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3246.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3250.50 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لا يتوقع عودة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة بعد توقفها 90 يوما، مضيفا أنه يعتقد أن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في أبريل ، فيما توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعه 0.3 بالمئة بعد انخفاض 0.1 بالمئة في مارس .

ويترقب المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

عادة ما يعد الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، وينتعش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 987.55 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.26 دولار.