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أسعار النفط تستقر قرب قمة أسبوعين بدعم انحسار المخاوف التجارية

أسعار النفط تستقر قرب قمة أسبوعين بدعم انحسار المخاوف التجارية

2025-05-14 12:07:12
(MENAFN- Al-Bayan) "> استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة باتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما ونزول الدولار.

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 66.53 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 63.60 دولار.

وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.67 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع.

ويؤدي نزول الدولار إلى انخفاض تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه.

واتفق أكبر اقتصادين في العالم يوم الاثنين على تعليق حربهما التجارية 90 يوما على الأقل، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1.60 دولار للبرميل يوم الثلاثاء عقب الاتفاق، لتسجل عند التسوية زيادة بنحو ثلاثة بالمئة.

وقال محللون لدى ريستاد إنرجي في مذكرة إن الاتفاق "بدد بعض التشاؤم حيال الطلب"، مع تحذيرهم من استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الرغم من التطورات الجديدة.

وتراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخليج الذي استهل زيارته يوم الثلاثاء بحضور منتدى استثماري في الرياض، حيث أعلن أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سوريا، وحصوله على تعهد من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

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