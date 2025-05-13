"إيتيدا" تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل - جريدة البورصة

يُنظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات فى 19 مايو المقبل، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية فى الجيزة، تحت شعار: ((تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعى ومنهجيات DevOps)).

يستعرض الحدث أبرز التوجهات العالمية فى مجال جودة واختبار البرمجيات، من خلال كلمات رئيسية وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

موضوعات“تنظيم الاتصالات”: 31% نموًا فى المحافظ الإلكترونية بنهاية الربع الأول 2025 ((المصرية للاتصالات)) تحقق 3.2 مليار جنيه عوائد من ((فودافون مصر)) خلال الربع الأول “المصرية للاتصالات” تربح 4.65 مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20%

كما يوفر فرصاً للتواصل المهنى، والتعرُّف عن قرب على أدوات وحلول اختبار البرمجيات، عبر عروض حية تقدمها شركات محلية وعالمية رائدة فى هذا المجال.

ويأتى تنظيم هذه النسخة فى إطار توجه الهيئة نحو التوسع فى استضافة وتنظيم فعاليات تقنية متخصصة، بما يعزز مكانة مصر كمركز رائد فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وفى هذا السياق، صرَّح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة ((إيتيدا))، بأن الهيئة تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية للمؤتمرات التقنية من خلال تنظيم فعاليات متخصصة تستعرض التطورات المتسارعة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى، ومنهجيات الديفوبس، وتطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة.

وأضاف ((الظاهر)) أن يوم اختبار البرمجيات يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات، ودعم مجتمع مطورى ومختبرى البرمجيات فى مصر، بما يتماشى مع جهود الهيئة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتمكين الكفاءات والشباب المصرى من المنافسة على المستوى العالمى.