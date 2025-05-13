"إيتيدا" تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل - جريدة البورصة

"إيتيدا" تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل - جريدة البورصة
يُنظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات فى 19 مايو المقبل، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية فى الجيزة، تحت شعار: ((تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعى ومنهجيات DevOps)).
يستعرض الحدث أبرز التوجهات العالمية فى مجال جودة واختبار البرمجيات، من خلال كلمات رئيسية وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.موضوعات متعلقة “تنظيم الاتصالات”: 31% نموًا فى المحافظ الإلكترونية بنهاية الربع الأول 2025 ((المصرية للاتصالات)) تحقق 3.2 مليار جنيه عوائد من ((فودافون مصر)) خلال الربع الأول “المصرية للاتصالات” تربح 4.65 مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20%
كما يوفر فرصاً للتواصل المهنى، والتعرُّف عن قرب على أدوات وحلول اختبار البرمجيات، عبر عروض حية تقدمها شركات محلية وعالمية رائدة فى هذا المجال.
ويأتى تنظيم هذه النسخة فى إطار توجه الهيئة نحو التوسع فى استضافة وتنظيم فعاليات تقنية متخصصة، بما يعزز مكانة مصر كمركز رائد فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وفى هذا السياق، صرَّح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة ((إيتيدا))، بأن الهيئة تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية للمؤتمرات التقنية من خلال تنظيم فعاليات متخصصة تستعرض التطورات المتسارعة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى، ومنهجيات الديفوبس، وتطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة.
وأضاف ((الظاهر)) أن يوم اختبار البرمجيات يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات، ودعم مجتمع مطورى ومختبرى البرمجيات فى مصر، بما يتماشى مع جهود الهيئة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتمكين الكفاءات والشباب المصرى من المنافسة على المستوى العالمى.
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