"المصرية للاتصالات" تحقق 3.2 مليار جنيه عوائد من "فودافون مصر" خلال الربع الأول - جريدة البورصة

"المصرية للاتصالات" تحقق 3.2 مليار جنيه عوائد من "فودافون مصر" خلال الربع الأول - جريدة البورصة
حققت شركة المصرية للاتصالات عوائد من حصتها فى ((فودافون مصر)) بنحو 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، بعدما سجلت نمواً بمعدل 3.6 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق.
ومنذ 3 أعوام، وقَّعت شركة المصرية للاتصالات، ومجموعة فودافون العالمية اتفاقية مساهمين مُعدَّلة، ستدفع بموجبها شركة فودافون مصر توزيعات أرباح استثنائية تُقدَّر بـ10 مليارات جنيه للمساهمين عن عام 2021، إلى جانب توزيعات نقدية عن حصة الأولى فى الأخيرة، والتى تبلغ نحو 45%.موضوعات متعلقة ((إيتيدا)) تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل “المصرية للاتصالات” تربح 4.65 مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20% وزير الاتصالات: تطبيق قانون الرقم القومي العقاري بعد التصديق الرئاسي
وأضافت الشركة، فى بيان نتائج الأعمال اليوم، أن تلك العوائد من شأنها تخفيف حدة زيادة مصروفات الفوائد، التى بلغت 4.25 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، مقابل أكثر من مليارى جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو يتجاوز 100%.
وقفز إجمالى إيرادات الشركة بنحو 42%، خلال الربع الأول من العام الجارى، لتُحقق قرابة 248 مليار جنيه، بدفع أساسى من زخم نمو عوائد قطاع التجزئة، الذى أسهم بنسبة 57% من إجمالى الإيرادات.
وفى سياق متصل، توقعت بحوث بلتون لتداول الأوراق المالية أن تنعكس نتائج الأعمال الإيجابية على سعر السهم، ليصل إلى 37.4 جنيه خلال الـ12 شهراً المقبلة، مدفوعاً بنمو صافى الأرباح.
وسجلت الشركة نمواً فى صافى أرباحها خلال الفترة بنحو 20% ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه، بعد ما حيدت خسائر فروق عملة ناهزت 700 مليون جنيه.
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