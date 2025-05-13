"المصرية للاتصالات" تحقق 3.2 مليار جنيه عوائد من "فودافون مصر" خلال الربع الأول - جريدة البورصة

حققت شركة المصرية للاتصالات عوائد من حصتها فى ((فودافون مصر)) بنحو 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، بعدما سجلت نمواً بمعدل 3.6 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق.

ومنذ 3 أعوام، وقَّعت شركة المصرية للاتصالات، ومجموعة فودافون العالمية اتفاقية مساهمين مُعدَّلة، ستدفع بموجبها شركة فودافون مصر توزيعات أرباح استثنائية تُقدَّر بـ10 مليارات جنيه للمساهمين عن عام 2021، إلى جانب توزيعات نقدية عن حصة الأولى فى الأخيرة، والتى تبلغ نحو 45%.

موضوعات((إيتيدا)) تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل “المصرية للاتصالات” تربح 4.65 مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20% وزير الاتصالات: تطبيق قانون الرقم القومي العقاري بعد التصديق الرئاسي

وأضافت الشركة، فى بيان نتائج الأعمال اليوم، أن تلك العوائد من شأنها تخفيف حدة زيادة مصروفات الفوائد، التى بلغت 4.25 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، مقابل أكثر من مليارى جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو يتجاوز 100%.

وقفز إجمالى إيرادات الشركة بنحو 42%، خلال الربع الأول من العام الجارى، لتُحقق قرابة 248 مليار جنيه، بدفع أساسى من زخم نمو عوائد قطاع التجزئة، الذى أسهم بنسبة 57% من إجمالى الإيرادات.

وفى سياق متصل، توقعت بحوث بلتون لتداول الأوراق المالية أن تنعكس نتائج الأعمال الإيجابية على سعر السهم، ليصل إلى 37.4 جنيه خلال الـ12 شهراً المقبلة، مدفوعاً بنمو صافى الأرباح.

وسجلت الشركة نمواً فى صافى أرباحها خلال الفترة بنحو 20% ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه، بعد ما حيدت خسائر فروق عملة ناهزت 700 مليون جنيه.