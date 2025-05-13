تنظيم الاتصالات: 31% نموًا فى المحافظ الإلكترونية بنهاية الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

تنظيم الاتصالات: 31% نموًا فى المحافظ الإلكترونية بنهاية الربع الأول 2025 - جريدة البورصة
وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تقريره الدوري، عن طفرة ملحوظة في حجم الاستخدام وانتشار المحافظ على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ 589 مليون عملية مالية خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 366.7 مليون عملية فى الربع المقابل العام الماضى.موضوعات متعلقة ((المصرية للاتصالات)) تحقق 3.2 مليار جنيه عوائد من ((فودافون مصر)) خلال الربع الأول ((إيتيدا)) تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات الإثنين المقبل “المصرية للاتصالات” تربح 4.65 مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20%
أوضح الجهاز فى بيان، أن قيمة التعاملات المالية للعمليات المنفذة باستخدام المحافظ الإلكترونية نحو 859.2 مليار جنيه، مقابل 525.6 مليار جنيه، بزيادة 63%، خلال نفس فترة المقارنة.
وجاءت“فودافون كاش” في المركز الأول بحصة سوقية بلغت 56% من إجمالي عدد المحافظ، تلتها“إي آند كاش” اتصالات سابقًا بنسبة 21%، ثم“أورنج كاش” بنسبة 19%، بينما جاءت“وي باي” في المرتبة الرابعة بنسبة 4%.
أما من حيث عدد العمليات المالية المنفذة، فقد استحوذت“فودافون كاش” على 79% من إجمالي العمليات، تلتها“إي آند كاش” بنسبة 11%، ثم“أورنج كاش” بـ 9%، وأخيرًا“وي باي” بـ 1%.
ووفقًا للتقرير، فإن توزيع قيمة العمليات أيضًا يعكس نفس التوجه، حيث جاءت“فودافون كاش” في الصدارة بنسبة 83%، تلتها“إي آند كاش” بـ 9%، ثم“أورنج كاش” بنسبة 7%، و”وي باي” بنسبة 1%.
وعلى مستوى نوع الخدمة، جاءت عمليات التحويل من محفظة لأخرى في الصدارة بنسبة 63% من إجمالي العمليات، تلتها عمليات شحن الرصيد للموبايل والإنترنت بنسبة 21%، ثم الإيداع النقدي بنسبة 7%، والسحب النقدي بنسبة 6%، بينما شكلت المدفوعات الأخرى مثل التبرعات وسداد الفواتير والتسوق نسبة 3%.
أما على صعيد قيمة المعاملات المالية حسب الخدمة، فقد سجلت التحويلات الشخصية النسبة الأكبر بـ 78%، تلتها عمليات السحب بنسبة 13%، ثم الإيداع بنسبة 6%، بينما شكلت المدفوعات الأخرى نسبة 2%، وشحن الرصيد نسبة 1% فقط من إجمالي القيمة.
وكشف التقرير أن نسبة الإيداع النقدي المباشر من خلال منافذ الشركات تمثل النسبة الأكبر بواقع 85% من إجمالي المبالغ المودعة، فيما جاء الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM بنسبة 9%، في حين بلغت نسبة التحويل من الحساب البنكي إلى المحفظة نحو 6%.
أما من حيث طرق صرف الأموال، فقد جاءت عمليات السحب النقدي في المقدمة بنسبة 82%، تلتها المدفوعات وتشمل تبرعات، فواتير، تسوق، بنسبة 13%، وشحن الرصيد بنسبة 5%.
على مستوى التوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية، جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المحافظ المسجلة، بإجمالي 11.3 مليون محفظة تمثل 26% من إجمالي المحافظ على مستوى الجمهورية، تلتها محافظة الجيزة بـ 4.2 مليون محفظة (10%)، ثم محافظتا الإسكندرية والشرقية بواقع 2.6 مليون محفظة لكل منهما، تليهما البحيرة بـ 2.3 مليون محفظة.
وفيما يخص التوزيع الديموغرافي، أشار التقرير إلى أن الذكور يمثلون النسبة الأكبر من مستخدمي المحافظ الإلكترونية بنسبة 67% بعدد بلغ نحو 29.4 مليون محفظة، مقابل 33% للإناث بإجمالي 14.3 مليون محفظة.
أما على مستوى الفئات العمرية، فقد تصدرت الفئة من 36 إلى 45 عامًا بنسبة 26% بعدد 11.4 مليون محفظة، تلتها الفئة من 26 إلى 35 عامًا بنسبة 25% نحو11.1 مليون محفظة، ثم الفئة من 16 إلى 25 عامًا بنسبة 19% حوالي 8.3 مليون محفظة، وجاءت الفئة الأقل استخدامًا لتكون من 55 عامًا فأكثر بنسبة 13% وشكلت 5.8 مليون محفظة.
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