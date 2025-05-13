تنظيم الاتصالات: 31% نموًا فى المحافظ الإلكترونية بنهاية الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية النشطة إلى 43.7 مليون محفظة بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقابل 33.3 مليون محفظة فى الربع المماثل من العام 2024، بزيادة 31%.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تقريره الدوري، عن طفرة ملحوظة في حجم الاستخدام وانتشار المحافظ على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ 589 مليون عملية مالية خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 366.7 مليون عملية فى الربع المقابل العام الماضى.

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أوضح الجهاز فى بيان، أن قيمة التعاملات المالية للعمليات المنفذة باستخدام المحافظ الإلكترونية نحو 859.2 مليار جنيه، مقابل 525.6 مليار جنيه، بزيادة 63%، خلال نفس فترة المقارنة.

وجاءت“فودافون كاش” في المركز الأول بحصة سوقية بلغت 56% من إجمالي عدد المحافظ، تلتها“إي آند كاش” اتصالات سابقًا بنسبة 21%، ثم“أورنج كاش” بنسبة 19%، بينما جاءت“وي باي” في المرتبة الرابعة بنسبة 4%.

أما من حيث عدد العمليات المالية المنفذة، فقد استحوذت“فودافون كاش” على 79% من إجمالي العمليات، تلتها“إي آند كاش” بنسبة 11%، ثم“أورنج كاش” بـ 9%، وأخيرًا“وي باي” بـ 1%.

ووفقًا للتقرير، فإن توزيع قيمة العمليات أيضًا يعكس نفس التوجه، حيث جاءت“فودافون كاش” في الصدارة بنسبة 83%، تلتها“إي آند كاش” بـ 9%، ثم“أورنج كاش” بنسبة 7%، و”وي باي” بنسبة 1%.

وعلى مستوى نوع الخدمة، جاءت عمليات التحويل من محفظة لأخرى في الصدارة بنسبة 63% من إجمالي العمليات، تلتها عمليات شحن الرصيد للموبايل والإنترنت بنسبة 21%، ثم الإيداع النقدي بنسبة 7%، والسحب النقدي بنسبة 6%، بينما شكلت المدفوعات الأخرى مثل التبرعات وسداد الفواتير والتسوق نسبة 3%.

أما على صعيد قيمة المعاملات المالية حسب الخدمة، فقد سجلت التحويلات الشخصية النسبة الأكبر بـ 78%، تلتها عمليات السحب بنسبة 13%، ثم الإيداع بنسبة 6%، بينما شكلت المدفوعات الأخرى نسبة 2%، وشحن الرصيد نسبة 1% فقط من إجمالي القيمة.

وكشف التقرير أن نسبة الإيداع النقدي المباشر من خلال منافذ الشركات تمثل النسبة الأكبر بواقع 85% من إجمالي المبالغ المودعة، فيما جاء الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM بنسبة 9%، في حين بلغت نسبة التحويل من الحساب البنكي إلى المحفظة نحو 6%.

أما من حيث طرق صرف الأموال، فقد جاءت عمليات السحب النقدي في المقدمة بنسبة 82%، تلتها المدفوعات وتشمل تبرعات، فواتير، تسوق، بنسبة 13%، وشحن الرصيد بنسبة 5%.

على مستوى التوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية، جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المحافظ المسجلة، بإجمالي 11.3 مليون محفظة تمثل 26% من إجمالي المحافظ على مستوى الجمهورية، تلتها محافظة الجيزة بـ 4.2 مليون محفظة (10%)، ثم محافظتا الإسكندرية والشرقية بواقع 2.6 مليون محفظة لكل منهما، تليهما البحيرة بـ 2.3 مليون محفظة.

وفيما يخص التوزيع الديموغرافي، أشار التقرير إلى أن الذكور يمثلون النسبة الأكبر من مستخدمي المحافظ الإلكترونية بنسبة 67% بعدد بلغ نحو 29.4 مليون محفظة، مقابل 33% للإناث بإجمالي 14.3 مليون محفظة.

أما على مستوى الفئات العمرية، فقد تصدرت الفئة من 36 إلى 45 عامًا بنسبة 26% بعدد 11.4 مليون محفظة، تلتها الفئة من 26 إلى 35 عامًا بنسبة 25% نحو11.1 مليون محفظة، ثم الفئة من 16 إلى 25 عامًا بنسبة 19% حوالي 8.3 مليون محفظة، وجاءت الفئة الأقل استخدامًا لتكون من 55 عامًا فأكثر بنسبة 13% وشكلت 5.8 مليون محفظة.