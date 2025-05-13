صافي ربح بنك السلام يرتفع بنسبة 32.7% في الربع الأول من عام 2025

AL MANAMA, BAHRAIN, May 13, 2025 /EINPresswire / -- أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) اليوم عن تحقيق صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك تاريخي بقيمة 49.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 32.7% مقارنة بـ 37.2 مليون دولار أمريكي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2024. ويُعزى هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة، والشركات التابعة والزميلة. كما ارتفع العائد على السهم إلى 16.2 سنت أمريكي، مقارنة بـ 13.0 سنت أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 17.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 15.9% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الاستمرار في تحسن الربحية المستدامة للبنك والإدارة السليمة لرأس المال.وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36.0% ليصل 280.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 206.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما شهدت نسبة التكاليف إلى الإيرادات تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت النسبة إلى 46.5% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بنسبة 47.8% خلال الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بكفاءة النظام التشغيلي، مبادرات رفع الكفاءة عبر شركات المجموعة والنمو المتزايد في حجم العمليات. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 71.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 69.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2024.ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.5% ليصل إلى 19.58 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 18.73 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. وارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 4.9% إلى 10.19 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 4.8% لتصل إلى 13.77 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 13.14 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. وارتفعت حقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي البنك بنسبة 8.3% لتصل إلى 1.04 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 956.2 مليون دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. كما عزز البنك قوة مركزه المالي بمعدل كفاية رأس المال نسبته 24.8%، مما يعكس قوة رأس المال الداعمة للنمو المستدام.وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام، قائلاً: "بفضل الله، نفتخر بتحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، وتعزيز رأس مال البنك، واستمرار توسع الميزانية العمومية. وعلى الرغم من الطبيعة غير المتوقعة للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الذي ميّز بداية عام 2025، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها، وهي في وضع جيد لتحقيق نمو طويل الأمد."ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام: "تعكس هذه النتائج الإيجابية قدرة البنك على تنفيذ مبادرات النمو بكفاءة، والاستجابة للتغيرات المستمرة في الأسواق. وخلال هذا العام، سنركز، بمشيئة الله، على تسريع المبادرات الرقمية على مستوى المجموعة، وتعزيز تجربة الزبون وجودة المنتجات، وتوسيع حضورنا الإقليمي عبر ذراعنا لإدارة الأصول (ASB Capital)، فضلاً عن تحسين نموذجنا التشغيلي. وبإذن الله، ستساهم هذه الجهود مجتمعةً في ترسيخ مكانة البنك كمجموعة مالية ديناميكية ومتنوعة ومستقبلية التوجه."ومع تركيز واضح على الابتكار، والمتانة المالية، والنمو المستدام، يواصل بنك السلام البناء على أسسه القوية، مما يعزز مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة تقدم حلولاً متكاملة في مجالات الصيرفة وإدارة الأصول والتكافل.تتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية، التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" دون إبداء رأي متحفظ، والبيان الصحفي المتعلق بها على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

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