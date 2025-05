صافي ربح بنك السلام يرتفع بنسبة 32.7% في الربع الأول من عام 2025

صافي ربح بنك السلام يرتفع بنسبة 32.7% في الربع الأول من عام 2025

AL MANAMA, BAHRAIN, May 13, 2025 /EINPresswire / -- أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) اليوم عن تحقيق صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك تاريخي بقيمة 49.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 32.7% مقارنة بـ 37.2 مليون دولار أمريكي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2024. ويُعزى هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة، والشركات التابعة والزميلة. كما ارتفع العائد على السهم إلى 16.2 سنت أمريكي، مقارنة بـ 13.0 سنت أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 17.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 15.9% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الاستمرار في تحسن الربحية المستدامة للبنك والإدارة السليمة لرأس المال.وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36.0% ليصل 280.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 206.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما شهدت نسبة التكاليف إلى الإيرادات تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت النسبة إلى 46.5% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بنسبة 47.8% خلال الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بكفاءة النظام التشغيلي، مبادرات رفع الكفاءة عبر شركات المجموعة والنمو المتزايد في حجم العمليات. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 71.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 69.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2024.ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.5% ليصل إلى 19.58 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 18.73 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. وارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 4.9% إلى 10.19 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 4.8% لتصل إلى 13.77 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 13.14 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. وارتفعت حقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي البنك بنسبة 8.3% لتصل إلى 1.04 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 956.2 مليون دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. كما عزز البنك قوة مركزه المالي بمعدل كفاية رأس المال نسبته 24.8%، مما يعكس قوة رأس المال الداعمة للنمو المستدام.وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام، قائلاً: "بفضل الله، نفتخر بتحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، وتعزيز رأس مال البنك، واستمرار توسع الميزانية العمومية. وعلى الرغم من الطبيعة غير المتوقعة للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الذي ميّز بداية عام 2025، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها، وهي في وضع جيد لتحقيق نمو طويل الأمد."ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام: "تعكس هذه النتائج الإيجابية قدرة البنك على تنفيذ مبادرات النمو بكفاءة، والاستجابة للتغيرات المستمرة في الأسواق. وخلال هذا العام، سنركز، بمشيئة الله، على تسريع المبادرات الرقمية على مستوى المجموعة، وتعزيز تجربة الزبون وجودة المنتجات، وتوسيع حضورنا الإقليمي عبر ذراعنا لإدارة الأصول (ASB Capital)، فضلاً عن تحسين نموذجنا التشغيلي. وبإذن الله، ستساهم هذه الجهود مجتمعةً في ترسيخ مكانة البنك كمجموعة مالية ديناميكية ومتنوعة ومستقبلية التوجه."ومع تركيز واضح على الابتكار، والمتانة المالية، والنمو المستدام، يواصل بنك السلام البناء على أسسه القوية، مما يعزز مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة تقدم حلولاً متكاملة في مجالات الصيرفة وإدارة الأصول والتكافل.تتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية، التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" دون إبداء رأي متحفظ، والبيان الصحفي المتعلق بها على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

