سلطة النقد وهيئة التدريب العسكري تبحثان التعاون المشترك

سلطة النقد وهيئة التدريب العسكري تبحثان التعاون المشترك
جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بمقر سلطة النقد في رام الله، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر من الجانبين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ولا سيما خدمات الدفع الإلكتروني، والبرامج التمويلية التي تديرها لتنمية المشاريع.
وأثنى المحافظ شنّار على الدور البارز الذي تضطلع به هيئة التدريب العسكري في تطوير قدرات الكوادر الأمنية، وتعزيز وعيهم الوطني والعسكري، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في ترسيخ منظومة الأمن والاستقرار في الوطن.
من جهته، ثمّن اللواء هارون جهود سلطة النقد في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التثقيف المالي، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسستين في رفع مستوى المعرفة لدى الكوادر الأمنية في الجوانب الاقتصادية والمالية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية.
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