سلطة النقد وهيئة التدريب العسكري تبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنّار، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن، اللواء ركن محمود هارون، سبل التعاون في مجال تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى أفراد المؤسسة الأمنية.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بمقر سلطة النقد في رام الله، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر من الجانبين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ولا سيما خدمات الدفع الإلكتروني، والبرامج التمويلية التي تديرها لتنمية المشاريع.

وأثنى المحافظ شنّار على الدور البارز الذي تضطلع به هيئة التدريب العسكري في تطوير قدرات الكوادر الأمنية، وتعزيز وعيهم الوطني والعسكري، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في ترسيخ منظومة الأمن والاستقرار في الوطن.

من جهته، ثمّن اللواء هارون جهود سلطة النقد في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التثقيف المالي، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسستين في رفع مستوى المعرفة لدى الكوادر الأمنية في الجوانب الاقتصادية والمالية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية.