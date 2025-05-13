الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية حنين قواريق حتى يوم الخميس المقبل
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان، أن الصحفية قواريق اعتقلت في الـ7 من أيار/ مايو الجاري، ثم جرى نقلها إلى سجن (هشارون) ولاحقا نقلت إلى سجن (الدامون) حيث تحتجز اليوم.
يُشار إلى أن الصحفية قواريق من بين أكثر من 180 صحفيا وصحفية تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 50 منهم.
ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة صعدت من سياسة اعتقال الصحفيين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفي، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم، هذا إلى جانب عمليات اغتيالهم في غزة في ضوء حرب الإبادة المستمرة.
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