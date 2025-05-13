الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية حنين قواريق حتى يوم الخميس المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- مددت محكمة الاحتلال العسكرية في (سالم)، اليوم الثلاثاء، اعتقال الصحفية حنين قواريق (24 عاما) من نابلس حتّى يوم الخميس المقبل، بذريعة ما يسميه الاحتلال (التحريض)، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لمحاميها لم يتم تقديم لائحة (اتهام) بحقها حتى اللحظة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان، أن الصحفية قواريق اعتقلت في الـ7 من أيار/ مايو الجاري، ثم جرى نقلها إلى سجن (هشارون) ولاحقا نقلت إلى سجن (الدامون) حيث تحتجز اليوم.

يُشار إلى أن الصحفية قواريق من بين أكثر من 180 صحفيا وصحفية تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 50 منهم.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة صعدت من سياسة اعتقال الصحفيين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفي، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم، هذا إلى جانب عمليات اغتيالهم في غزة في ضوء حرب الإبادة المستمرة.