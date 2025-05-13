قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتقتلع عشرات الأشجار جنوب نابلس

قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتقتلع عشرات الأشجار جنوب نابلس
وأفاد رئيس المجلس القروي عبد الله زيادة، بأن قوات الاحتلال جرفت الليلة الماضية مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في تطور جديد ودون سابق إنذار.
وأشار زيادة إلى أن أشجار الزيتون التي جرى تجريفها واقتلاعها، تشكل مصدر رزق لأصحابها، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة التوسع الاستعماري وشق طرق عسكرية وضمن استمرار لانتهاكات الاحتلال بحق الأرض والإنسان؛ حيث إن أشجار الزيتون تحمل رمزية اقتصادية وثقافية عميقة للفلسطينيين واقتلاعها إحدى وسائل الضغط لتهجير السكان أو مصادرة المزيد من الأراضي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين