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قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتقتلع عشرات الأشجار جنوب نابلس

قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتقتلع عشرات الأشجار جنوب نابلس

2025-05-13 10:06:39
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات اشجار الزيتون وجرفت أراضي زراعية في قرية مادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي عبد الله زيادة، بأن قوات الاحتلال جرفت الليلة الماضية مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في تطور جديد ودون سابق إنذار.

وأشار زيادة إلى أن أشجار الزيتون التي جرى تجريفها واقتلاعها، تشكل مصدر رزق لأصحابها، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة التوسع الاستعماري وشق طرق عسكرية وضمن استمرار لانتهاكات الاحتلال بحق الأرض والإنسان؛ حيث إن أشجار الزيتون تحمل رمزية اقتصادية وثقافية عميقة للفلسطينيين واقتلاعها إحدى وسائل الضغط لتهجير السكان أو مصادرة المزيد من الأراضي.

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