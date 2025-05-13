قوات الاحتلال تشرع بمسح أراض شرق بيت لحم

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قوات الاحتلال تشرع بمسح أراض شرق بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- شرعت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بمسح أراض في برية المنية شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال يرافقها مساحون إسرائيليون، اقتحموا برية المنية، وشرعوا بمسخ أراضي في منطقتي: "فاتح صدره" "ونصب أبو زعرور"، والتي تقدر بحوالي ٣٠٠ دونم.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم مواطن واعتدت على آخر في برية المنية.
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