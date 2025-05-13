قوات الاحتلال تشرع بمسح أراض شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- شرعت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بمسح أراض في برية المنية شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال يرافقها مساحون إسرائيليون، اقتحموا برية المنية، وشرعوا بمسخ أراضي في منطقتي: "فاتح صدره" "ونصب أبو زعرور"، والتي تقدر بحوالي ٣٠٠ دونم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم مواطن واعتدت على آخر في برية المنية.