جماهير الأندية تطوي صفحة الدوري وتتوحد خلف المنتخب الوطني لكرة القدم

جماهير الأندية تطوي صفحة الدوري وتتوحد خلف المنتخب الوطني لكرة القدم
عمان 13 أيار (بترا)- مع انتهاء منافسات الموسم الكروي 2024-2025، حتى بدأت جماهير الأندية تطوي صفحة الدوري لتتوحد خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي تنتظره مباراتان مهمتان خلال الشهر المقبل، أمام منتخبي سلطنة عُمان والعراق، في ختام تصفيات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2026.
واختتمت ليلة أمس الاثنين، منافسات الموسم الكروي بتتويج فريق الوحدات بلقب بطولة كأس الأردن، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الحسين إربد بفارق الركلات الترجيحية، فيما سبق لفريق الحسين إربد وأن فاز بلقبي دوري المحترفين وكأس السوبر، فيما ظفر فريق السلط بلقب بطولة درع الاتحاد.
وتوزعت الجماهير خلال منافسات الموسم الكروي بين تشجيع الأندية الـ12، التي شاركت في مصاف أندية المحترفين وهي الحسين إربد والوحدات والفيصلي والرمثا والسلط والجزيرة والأهلي وشباب الأردن والصريح وشباب العقبة ومعان ومغير السرحان.
ورغم حالة الحماس والجذب بين الجماهير لفرقها وحالات الفرح والحزن على مدار مباريات البطولات المحلية، إلا أن هذه الجماهير عادت لتعلن توحدها صفا واحدا خلف المنتخب الوطني، وذلك للشد من أزر لاعبي المنتخب لتحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يمنح المنتخبات المتأهلة للمونديال مبالغ مالية كبيرة تبدأ من حوالي 10 ملايين دولار وتتضاعف بحسب الدور الذي يصل إليه المنتخب.
ويخوض المنتخب مباراة أمام سلطنة عُمان في مسقط يوم 5 الشهر المقبل، قبل أن يلتقي في عمان المنتخب العراقي يوم 10 من نفس الشهر، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، حيث يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، ثم المنتخب الوطني برصيد 13 نقطة، والعراق 12، وسلطنة عُمان 10، وفلسطين 6 والكويت 5 نقاط.
وبدأت روابط جماهير الأندية بالتحضير لمؤازرة المنتخب الوطني بعد انقضاء المنافسات المحلية التي شهدت تضاربا في المشاعر بسبب تفاوت نتائج المباريات.
ويؤكد مشجعون ومتابعون ومختصون في كرة القدم المحلية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجميع يتوحد الآن خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يقف على أعتاب إنجاز غير مسبوق، يتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم، ما سينعكس إيجابا على الكرة الأردنية فيناً ومادياً.
وقال المدير الفني أسامة قاسم، "إن الموسم الكروي انقضى بحلوه ومره، لنبدأ الآن المرحلة الأهم المتمثلة في مؤازرة المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراتان مهمتان كفيلتان بإحداث نقلة نوعية في الكرة الأردنية".
وأضاف "الجماهير انقسمت بين تشجيع الأندية، وهذا حق طبيعي لكل شخص ومتابع، ولكن الأجمل في الموضوع أن هؤلاء المشجعين الذين كانوا يتصارعون على المدرجات لتشجيع أنديتهم، عادوا ليتودوا خلف منتخب النشامى، وهذا شيء إيجابي يجسد شهامة ونخوة ووطنية الجمهور الأردني".
بدوره، اعتبر المدرب الوطني عيسى الترك أن الجمهور الأردني واع ومثقف، الأمر الذي يدفعه إلى طي صفحة المناكفات النادوية، للانتقال إلى صف المنتخب الوطني الذي يجمع كل المشجعين من مختلف الأندية.
وبين الترك أن المنتخب الوطني حقق نتائج لافتة في مشاركاته الأخيرة، خاصة حصوله على لقب وصيف بطولة كأس آسيا التي جرت أخيرا في قطر، الأمر الذي يجعلنا متفائلين بقدرة النشامى على بلوغ المونديال.
وشدد مشجع فريق الرمثا مصلح فريحات على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف المنتخب لتحقيق حلم الصعود للمونديال.
وقال: "انفض سامر الموسم الكروي الحالي، وتعبنا في الهرولة وراء فريقنا الرمثا الذي نشجعه بكل الحواس، ونحن كجماهير عشنا أجواء المناكفات الرياضية المحببة مع جماهير الأندية الأخرى، ولكن الآن نتوحد كجماهير للرمثا والفيصلي والحسين والوحدات وكل الأندية، للوقوف خلف المنتخب في مهمته المقبلة".
--(بترا)
خ خ/ع س/رق
13/05/2025 16:33:09
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