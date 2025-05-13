جماهير الأندية تطوي صفحة الدوري وتتوحد خلف المنتخب الوطني لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 أيار (بترا)- مع انتهاء منافسات الموسم الكروي 2024-2025، حتى بدأت جماهير الأندية تطوي صفحة الدوري لتتوحد خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي تنتظره مباراتان مهمتان خلال الشهر المقبل، أمام منتخبي سلطنة عُمان والعراق، في ختام تصفيات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2026.

واختتمت ليلة أمس الاثنين، منافسات الموسم الكروي بتتويج فريق الوحدات بلقب بطولة كأس الأردن، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الحسين إربد بفارق الركلات الترجيحية، فيما سبق لفريق الحسين إربد وأن فاز بلقبي دوري المحترفين وكأس السوبر، فيما ظفر فريق السلط بلقب بطولة درع الاتحاد.

وتوزعت الجماهير خلال منافسات الموسم الكروي بين تشجيع الأندية الـ12، التي شاركت في مصاف أندية المحترفين وهي الحسين إربد والوحدات والفيصلي والرمثا والسلط والجزيرة والأهلي وشباب الأردن والصريح وشباب العقبة ومعان ومغير السرحان.

ورغم حالة الحماس والجذب بين الجماهير لفرقها وحالات الفرح والحزن على مدار مباريات البطولات المحلية، إلا أن هذه الجماهير عادت لتعلن توحدها صفا واحدا خلف المنتخب الوطني، وذلك للشد من أزر لاعبي المنتخب لتحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يمنح المنتخبات المتأهلة للمونديال مبالغ مالية كبيرة تبدأ من حوالي 10 ملايين دولار وتتضاعف بحسب الدور الذي يصل إليه المنتخب.

ويخوض المنتخب مباراة أمام سلطنة عُمان في مسقط يوم 5 الشهر المقبل، قبل أن يلتقي في عمان المنتخب العراقي يوم 10 من نفس الشهر، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، حيث يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، ثم المنتخب الوطني برصيد 13 نقطة، والعراق 12، وسلطنة عُمان 10، وفلسطين 6 والكويت 5 نقاط.

وبدأت روابط جماهير الأندية بالتحضير لمؤازرة المنتخب الوطني بعد انقضاء المنافسات المحلية التي شهدت تضاربا في المشاعر بسبب تفاوت نتائج المباريات.

ويؤكد مشجعون ومتابعون ومختصون في كرة القدم المحلية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجميع يتوحد الآن خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يقف على أعتاب إنجاز غير مسبوق، يتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم، ما سينعكس إيجابا على الكرة الأردنية فيناً ومادياً.

وقال المدير الفني أسامة قاسم، "إن الموسم الكروي انقضى بحلوه ومره، لنبدأ الآن المرحلة الأهم المتمثلة في مؤازرة المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراتان مهمتان كفيلتان بإحداث نقلة نوعية في الكرة الأردنية".

وأضاف "الجماهير انقسمت بين تشجيع الأندية، وهذا حق طبيعي لكل شخص ومتابع، ولكن الأجمل في الموضوع أن هؤلاء المشجعين الذين كانوا يتصارعون على المدرجات لتشجيع أنديتهم، عادوا ليتودوا خلف منتخب النشامى، وهذا شيء إيجابي يجسد شهامة ونخوة ووطنية الجمهور الأردني".

بدوره، اعتبر المدرب الوطني عيسى الترك أن الجمهور الأردني واع ومثقف، الأمر الذي يدفعه إلى طي صفحة المناكفات النادوية، للانتقال إلى صف المنتخب الوطني الذي يجمع كل المشجعين من مختلف الأندية.

وبين الترك أن المنتخب الوطني حقق نتائج لافتة في مشاركاته الأخيرة، خاصة حصوله على لقب وصيف بطولة كأس آسيا التي جرت أخيرا في قطر، الأمر الذي يجعلنا متفائلين بقدرة النشامى على بلوغ المونديال.

وشدد مشجع فريق الرمثا مصلح فريحات على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف المنتخب لتحقيق حلم الصعود للمونديال.

وقال: "انفض سامر الموسم الكروي الحالي، وتعبنا في الهرولة وراء فريقنا الرمثا الذي نشجعه بكل الحواس، ونحن كجماهير عشنا أجواء المناكفات الرياضية المحببة مع جماهير الأندية الأخرى، ولكن الآن نتوحد كجماهير للرمثا والفيصلي والحسين والوحدات وكل الأندية، للوقوف خلف المنتخب في مهمته المقبلة".

--(بترا)

خ خ/ع س/رق

13/05/2025 16:33:09