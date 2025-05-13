"فيجن" تطلق مشروعين جديدين في دبي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة ((فيجن)) للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين، ((Reem)) و((Soul))، في دبي، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في عدد من المناطق الواعدة بالإمارة، وتوفير حلول سكنية تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

ويقع مشروع ((Reem)) في منطقة ليوان، بالقرب من واحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا يتمتع بسهولة الوصول إلى أبرز الوجهات التعليمية والتقنية في دبي، ويتألف من مبنى سكني يضم طابقًا أرضيًا تجاريًا على مساحة 8,100 قدم مربع، وطابق مواقف وثمانية طوابق متكررة وسطح (G+P+8F+R)، بإجمالي 198 وحدة سكنية بتصاميم داخلية واسعة.

أما مشروع ((Soul))، فيقع في مدينة دبي للإنتاج، ويقدّم أسلوب حياة نابضًا بالحيوية يجمع بين الراحة والتواصل المجتمعي، مع قربه من مدينة دبي الرياضية وجميرا جولف إستيتس. ويتكوّن المشروع من مبنى بارتفاع تسعة طوابق وسطح (G+9F+R)، ويضم 176 وحدة سكنية بمواصفات مشابهة من حيث المساحات والارتفاعات، مع إضافة مساحات عمل مشتركة تواكب احتياجات نمط الحياة العصري.

بدوره، أكّد المهندس مسعود الزرعوني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((فيجن)) للتطوير العقاري، أن هذه المشاريع تجسّد رؤية الشركة في بناء مجتمعات سكنية متميزة وسهلة التملّك، منوّهًا بأن الشركة لا تهدف فقط إلى تقديم وحدات سكنية، بل خلق مجتمعات معيشية تلامس حياة الناس وتعكس تطلعاتهم.

وقال الزرعوني: ((تأتي هذه المشاريع الجديدة استكمالًا لمسيرة نجاح 'فيجن للتطوير'، التي استطاعت خلال فترة وجيزة إنجاز وتسليم عدد من المشاريع في منطقة ليوان بما في ذلك مشاريع Vision 1 وVision 2 وPlatinum و Karma.

تابع الزرعوني: تعمل الشركة حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى في مناطق متميزة مثل ليوان وواحة دبي للسيليكون، وجميرا جاردن سيتي، ومدينة دبي للإنتاج، بينها Pearls وCeline وCoral وDGM وVision 5، والتي من المقرر تسليم بعضها مع نهاية العام الجاري، والبعض الآخر في نهاية العام المقبل، وتبلغ المساحة الإجمالية لتلك المشاريع أكثر من مليوني قدم مربع، وتضم نحو 1,193 وحدة سكنية، تم تسليم 487 وحدة منها بالفعل.

وأضاف الزرعوني: نحن ملتزمون داخل الشركة بتنفيذ وتسليم المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والدقة في المواعيد، وذلك من خلال ذراعنا التنفيذية 'فيجن للمقاولات' التي تمثّل أحد ركائز نجاحنا، كما نفخر بالشراكة والتعاون الوثيق مع الشريكين المؤسسين وليد عويس وإسماعيل عبد الله، الذين يشكلون معًا فريق قيادة يتمتع بخبرة عميقة ورؤية موحّدة ترتكز على الابتكار والتميّز في كل مرحلة من مراحل التطوير.

وشدّد الزرعوني على التزام شركته بدعم النهضة العمرانية المستدامة في إمارة دبي والمساهمة بفاعلية في تشكيل مستقبل السوق العقاري بالإمارة، خاصة مع توفير خطط دفع استثنائية تتمثّل في 20% دفعة أولى و80% عند الإنجاز، ما يُسهم في زيادة الطلب من خلال أسعار تنافسية تتيح تملّك العقارات بسهولة.