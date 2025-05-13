تراجع وتيرة نمو الأجور في بريطانيا

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ 4 أعوام، حيث تعثرت سوق الوظائف في ظل مخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف العاملين بالنسبة للشركات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن أحدث البيانات أظهرت دلالات على " تراجع" سوق العمالة، حيث تراجع نمو الأرباح الاعتيادية إلى 5.6% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي وهذا مقارنة بـ 5.9% خلال الثلاثة أشهر السابقة، كما أنه يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2024.

ولكن التضخم مازال يتجاوز نمو الأجور، حيث ارتفع 2.6%.

وقال المكتب إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.5% خلال الربع الذي انتهى في مارس الماضي، مقارنة بـ 4.4% في الربع الذي سبقه، فيما يعد أعلى مستوى للبطالة منذ الربع الممتد من يونيو حتى أغسطس 2021.