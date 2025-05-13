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السلامي يعلن انطلاق معسكر النشامى استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026

السلامي يعلن انطلاق معسكر النشامى استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026

2025-05-13 08:00:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الثلاثاء، إنّ المعسكر الأول للمنتخب سيبدأ في 17 أيار الحالي، وسيتضمن مباراة مع المنتخب الأولمبي، تأهّبًا لمواصلة مشواره في منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف السلامي، خلال تصريحات صحفية، أن منتخب "النشامى" سيُقيم أيضًا معسكرًا في مدينة الدمام السعودية، يتضمن مباراة ودية مع المنتخب السعودي في 30 أيار الحالي، بحسب المملكة.

وسيلتقي "النشامى" مع نظيره العُماني، الخميس 5 حزيران الساعة 7 مساء على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمّان الدولي.

واعتبر السلامي أن الجولة الأخيرة مهمة لـ "النشامى" نظرا لقوة المنافسة بين المنتخبات، مشيرا إلى أن نتائج الجولة السابقة كانت لصالح الأردن، إلى جانب الأداء المميز.

وبيّن أن الاتحاد الأردني لكرة القدم تواصل واجتمع مع مجموعة من اللاعبين في الخارج للمشاركة مع المنتخب، من بينهم المحترف في نادي كارديف سيتي الإنجليزي، يوسف صالح.

وأشار إلى أن صالح لم يُبد قراره بعد بشأن رغبته في اللعب مع المنتخب، موضحا أن المشاركة يجب أن تكون "برغبته".

وأكد السلامي أن المنتخب يضم لاعبين، محليين ومحترفين، على مستوى عال.

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