الشبكة العالمية لكوزموبروف تكشف عن فعالية كوزموبروف آسيا في دبي وتطلق مبادرتين جديدتين في هونج كونج

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 13, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت الشبكة العالمية لكوزموبروف من خلال فعاليتها الأساسية كوزموبروف آسيا، عن إطلاق "كوزموبروف كونكت دبي"، الفعالية المخصصة لتعزيز التواصل بين الشركات، والتي من المقرر عقدها بين 14 و15 أبريل 2026. ويشكل هذا التوسع فصلاً هاماً في مسيرة تطور كوزموبروف آسيا، المشروع المشترك لمجموعة بولونيا فيري وشركة إنفورما ماركتس، ما يسهم في ترسيخ مكانة كوزموبروف الرائدة في مجال الابتكار والشراكات على مستوى قطاع الجمال.ويقام كوزموبروف آسيا، معرض الجمال الأول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بين 11 و13 نوفمبر في معرض آسيا وورلد (لسلاسل توريد منتجات التجميل)، وبين 12 و14 نوفمبر في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض (لمنتجات العلامات)، حيث من المتوقع حضور أكثر من 70 ألف زائر و2,800 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ما يقارب 20 مجموعة عالمية وأجنحة محلية ودولية تستعرض أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة من أفضل الأسواق العالمية. ومع تسجيل حضور 74% في دورة عام 2024 من أسواق عالمية، فقد رسخ المعرض مكانته كوجهة بارزة لاستكشاف إبداعات الجمال وتعزيز التواصل بين قادة القطاع والتعرف على أحدث الرؤى في المجال في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.مزايا إقامة المعرض في دبي، وأسباب اختيارها الآن:تُقام كوزموبروف كونكت دبي، الفعالية الحصرية المخصصة لتعزيز التواصل بين الشركات، في قلب أبرز أسواق مستحضرات الجمال في الشرق الأوسط. وتهدف هذه الفعالية إلى تسهيل العلاقات المباشرة بين المشترين وعلامات الجمال العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، حيث تركز على توفير شبكة تواصل فعالة للشركات الساعية إلى توسيع حضورها ليشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يشكل إحدى أقوى الأسواق مع توقع أن تبلغ إيراداته 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إنريكو زانيني، المدير العام لمجموعة بولونيا فيري كوزموبروف: "لطالما دعمت شبكة كوزموبروف مساعي الاستكشاف والابتكار. وتأتي فعالية كوزموبروف كونكت دبي، لتوفر مساحة رائعة وفرصة مثالية لمجتمع قطاع الجمال في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن كونها خطوة جريئة وبارزة تربط بين الشرق والغرب بأسلوبٍ غير مسبوق".وترسخ الفعالية الجديدة مكانة كوزموبروف آسيا، انطلاقاً من القوة الاقتصادية التي تتمتع بها كلٌ من هونج كونج ودبي، اللتان تتيحان بوابة إلى أكثر المناطق حيوية في العالم. وفي حين تربط هونج كونج بين الشركات في جميع أنحاء آسيا، توفر دبي الوصول إلى 3.5 مليار مستهلك خلال رحلات طيران لا تتجاوز ثماني ساعات، مدعومةً بسياسات الإعفاء الضريبي، والبنية الأساسية المتطورة، وأكثر من 20 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية السنوية.وأضاف زانيني: "يوفر هذا التوسع فرص نمو إقليمية للشركات في هونج كونج التي تعرض أعمالها في كوزموبروف آسيا. ومن خلال التوسع إلى دبي، يكتسب عملاؤنا وصولاً استراتيجياً إلى أسواق عالمية رئيسية، ويستفيدون من الاقتصاد المتنامي، مما يمكنهم من إدارة أعمالهم في إمارة دبي المصنفة ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للأعمال".منصة مكونات مستحضرات التجميل والعطورتتخلل عروض كوزموبروف آسيا مبادرتين رئيسيتين جديدتين هذا العام، هما مكونات وتركيبات مستحضرات التجميل آسيا، وهي فعالية تأخذ طابع المؤتمر، مع منطقة لعرض العطور. وتُقام فعالية مكونات وتركيبات مستحضرات التجميل آسيا بين 11 و12 نوفمبر 2025 في إكسبو آسيا وورلد في هونج كونج في منطقة مشتركة مع كوزموباك آسيا، وستكون المعرض والمؤتمر العلمي الأول من نوعه الذي يُنظم بالتعاون مع جمعية هونج كون لكيميائيي مستحضرات التجميل، والجمعية الصينية لكيميائيي مستحضرات التجميل. وتأتي الفعالية بدعمٍ من الاتحاد الدولي لجمعيات كيميائيي مستحضرات التجميل، وتهدف لاستقطاب خبراء البحث والتطوير وكيمائيين وقادة القطاع، واستكشاف آفاقٍ جديدة في مجال مكونات المستحضرات التجميلية، وذلك تلبية للطلب المتنامي من منطقة المحيط الهادئ على حلول الجمال القائمة على العلم.وبدورها قالت مارغرت كونولي، الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة إنفورما ماركتس في آسيا: "ستجمع فعالية مكونات وتركيبات مستحضرات التجميل آسيا بين خبراء قطاع الجمال والمستحضرات التجميلية للاطلاع على أحدث الابتكارات والمكونات والإنجازات العلمية في المجال. مع توقعات بأن يصل حجم سوق مكونات التجميل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 14.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، يبرز اسم الفعالية كوجهة رئيسية للمحترفين الذين يسعون إلى إيجاد حلول تجميل قائمة على العلم. وتتضمن الفعالية معرضاً شاملاً وندوات مرموقة واجتماعات مخصصة بين الشركات، وذلك لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية ودفع الابتكار في قطاعي الجمال والصحة".وستسلط منطقة العطور الضوء على سوق العطور المزدهر، وتوفير تجارب عطرية غامرة وفرص حصرية للتواصل. كما ستضم هذه المنطقة قسماً مخصصاً لأروع العطور، وذلك بدعمٍ من إكسينس، الفعالية الشهيرة عالمياً في مجال فن العطور.وتسهم المبادرتان في الارتقاء بمحتوى المعرض وما يقدمه في كوزموبروف آسيا 2025. كما يبرز في المعرض حضوراً لافتاً لشركاتٍ رائدة من كامل سلسلة التوريد في كوزموباك آسيا، إلى جانب تشكيلة واسعة من المنتجات النهائية المعروضة في كوزموبروف آسيا. وبالاعتماد على أفضل أدوات الأعمال التجارية، تعزز الفعالية فرص التواصل بين العلامات والتجار وكبار المسؤولين التنفيذيين والموزعين والموردين القادمين من جميع أنحاء العالم إلى هونج كونج، لاستكشاف أحدث الابتكارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.رؤى السوقشاركت كلير مارتي، نائبة رئيس قسم الجمال العالمي في نيلسن آي كيو، خلال المؤتمر الصحفي في دبي رؤىً قيّمة حول أثر التوجهات في منطقة المحيط الهادئ في إعادة تشكيل عادات المستهلكين حول العالم. وسلط عرضها الضوء على أبرز الابتكارات، مثل التجارة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي والتغيرات بين الأجيال، في محاولتها لجذب الانتباه من قطاع الجمال في الشرق الأوسط إلى الفرص التي توفرها منطقة المحيط الهادئ. وتؤكد هذه النتائج دور كوزموبروف آسيا الهام بصفتها منصة رئيسية للوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة المحيط الهادئ.لمزيد من المعلومات وتسجيل الاهتمام بكوزموبروف آسيا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:لمزيد من المعلومات حول كوزموبروف كونيكت دبي في عام 2026، يرجى مواكبة آخر الأخبار على خلال الموقع الإلكتروني:

Nour Ibrahim

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