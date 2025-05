الشبكة العالمية لكوزموبروف تكشف عن فعالية كوزموبروف آسيا في دبي وتطلق مبادرتين جديدتين في هونج كونج

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 13, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت الشبكة العالمية لكوزموبروف من خلال فعاليتها الأساسية كوزموبروف آسيا، عن إطلاق "كوزموبروف كونكت دبي"، الفعالية المخصصة لتعزيز التواصل بين الشركات، والتي من المقرر عقدها بين 14 و15 أبريل 2026. ويشكل هذا التوسع فصلاً هاماً في مسيرة تطور كوزموبروف آسيا، المشروع المشترك لمجموعة بولونيا فيري وشركة إنفورما ماركتس، ما يسهم في ترسيخ مكانة كوزموبروف الرائدة في مجال الابتكار والشراكات على مستوى قطاع الجمال.ويقام كوزموبروف آسيا، معرض الجمال الأول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بين 11 و13 نوفمبر في معرض آسيا وورلد (لسلاسل توريد منتجات التجميل)، وبين 12 و14 نوفمبر في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض (لمنتجات العلامات)، حيث من المتوقع حضور أكثر من 70 ألف زائر و2,800 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ما يقارب 20 مجموعة عالمية وأجنحة محلية ودولية تستعرض أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة من أفضل الأسواق العالمية. ومع تسجيل حضور 74% في دورة عام 2024 من أسواق عالمية، فقد رسخ المعرض مكانته كوجهة بارزة لاستكشاف إبداعات الجمال وتعزيز التواصل بين قادة القطاع والتعرف على أحدث الرؤى في المجال في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.مزايا إقامة المعرض في دبي، وأسباب اختيارها الآن:تُقام كوزموبروف كونكت دبي، الفعالية الحصرية المخصصة لتعزيز التواصل بين الشركات، في قلب أبرز أسواق مستحضرات الجمال في الشرق الأوسط. وتهدف هذه الفعالية إلى تسهيل العلاقات المباشرة بين المشترين وعلامات الجمال العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، حيث تركز على توفير شبكة تواصل فعالة للشركات الساعية إلى توسيع حضورها ليشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يشكل إحدى أقوى الأسواق مع توقع أن تبلغ إيراداته 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إنريكو زانيني، المدير العام لمجموعة بولونيا فيري كوزموبروف: "لطالما دعمت شبكة كوزموبروف مساعي الاستكشاف والابتكار. وتأتي فعالية كوزموبروف كونكت دبي، لتوفر مساحة رائعة وفرصة مثالية لمجتمع قطاع الجمال في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن كونها خطوة جريئة وبارزة تربط بين الشرق والغرب بأسلوبٍ غير مسبوق".وترسخ الفعالية الجديدة مكانة كوزموبروف آسيا، انطلاقاً من القوة الاقتصادية التي تتمتع بها كلٌ من هونج كونج ودبي، اللتان تتيحان بوابة إلى أكثر المناطق حيوية في العالم. وفي حين تربط هونج كونج بين الشركات في جميع أنحاء آسيا، توفر دبي الوصول إلى 3.5 مليار مستهلك خلال رحلات طيران لا تتجاوز ثماني ساعات، مدعومةً بسياسات الإعفاء الضريبي، والبنية الأساسية المتطورة، وأكثر من 20 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية السنوية.وأضاف زانيني: "يوفر هذا التوسع فرص نمو إقليمية للشركات في هونج كونج التي تعرض أعمالها في كوزموبروف آسيا. ومن خلال التوسع إلى دبي، يكتسب عملاؤنا وصولاً استراتيجياً إلى أسواق عالمية رئيسية، ويستفيدون من الاقتصاد المتنامي، مما يمكنهم من إدارة أعمالهم في إمارة دبي المصنفة ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للأعمال".منصة مكونات مستحضرات التجميل والعطورتتخلل عروض كوزموبروف آسيا مبادرتين رئيسيتين جديدتين هذا العام، هما مكونات وتركيبات مستحضرات التجميل آسيا، وهي فعالية تأخذ طابع المؤتمر، مع منطقة لعرض العطور. وتُقام فعالية مكونات وتركيبات مستحضرات التجميل آسيا بين 11 و12 نوفمبر 2025 في إكسبو آسيا وورلد في هونج كونج في منطقة مشتركة مع كوزموباك آسيا، وستكون المعرض والمؤتمر العلمي الأول من نوعه الذي يُنظم بالتعاون مع جمعية هونج كون لكيميائيي مستحضرات التجميل، والجمعية الصينية لكيميائيي مستحضرات التجميل. وتأتي الفعالية بدعمٍ من الاتحاد الدولي لجمعيات كيميائيي مستحضرات التجميل، وتهدف لاستقطاب خبراء البحث والتطوير وكيمائيين وقادة القطاع، واستكشاف آفاقٍ جديدة في مجال مكونات المستحضرات التجميلية، وذلك تلبية للطلب المتنامي من منطقة المحيط الهادئ على حلول الجمال القائمة على العلم.وبدورها قالت مارغرت كونولي، الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة إنفورما ماركتس في آسيا: "ستجمع فعالية مكونات وتركيبات مستحضرات التجميل آسيا بين خبراء قطاع الجمال والمستحضرات التجميلية للاطلاع على أحدث الابتكارات والمكونات والإنجازات العلمية في المجال. مع توقعات بأن يصل حجم سوق مكونات التجميل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 14.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، يبرز اسم الفعالية كوجهة رئيسية للمحترفين الذين يسعون إلى إيجاد حلول تجميل قائمة على العلم. وتتضمن الفعالية معرضاً شاملاً وندوات مرموقة واجتماعات مخصصة بين الشركات، وذلك لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية ودفع الابتكار في قطاعي الجمال والصحة".وستسلط منطقة العطور الضوء على سوق العطور المزدهر، وتوفير تجارب عطرية غامرة وفرص حصرية للتواصل. كما ستضم هذه المنطقة قسماً مخصصاً لأروع العطور، وذلك بدعمٍ من إكسينس، الفعالية الشهيرة عالمياً في مجال فن العطور.وتسهم المبادرتان في الارتقاء بمحتوى المعرض وما يقدمه في كوزموبروف آسيا 2025. كما يبرز في المعرض حضوراً لافتاً لشركاتٍ رائدة من كامل سلسلة التوريد في كوزموباك آسيا، إلى جانب تشكيلة واسعة من المنتجات النهائية المعروضة في كوزموبروف آسيا. وبالاعتماد على أفضل أدوات الأعمال التجارية، تعزز الفعالية فرص التواصل بين العلامات والتجار وكبار المسؤولين التنفيذيين والموزعين والموردين القادمين من جميع أنحاء العالم إلى هونج كونج، لاستكشاف أحدث الابتكارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.رؤى السوقشاركت كلير مارتي، نائبة رئيس قسم الجمال العالمي في نيلسن آي كيو، خلال المؤتمر الصحفي في دبي رؤىً قيّمة حول أثر التوجهات في منطقة المحيط الهادئ في إعادة تشكيل عادات المستهلكين حول العالم. وسلط عرضها الضوء على أبرز الابتكارات، مثل التجارة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي والتغيرات بين الأجيال، في محاولتها لجذب الانتباه من قطاع الجمال في الشرق الأوسط إلى الفرص التي توفرها منطقة المحيط الهادئ. وتؤكد هذه النتائج دور كوزموبروف آسيا الهام بصفتها منصة رئيسية للوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة المحيط الهادئ.لمزيد من المعلومات وتسجيل الاهتمام بكوزموبروف آسيا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:لمزيد من المعلومات حول كوزموبروف كونيكت دبي في عام 2026، يرجى مواكبة آخر الأخبار على خلال الموقع الإلكتروني:

