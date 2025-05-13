توجه حكومي بمضاعفة عدد آبار الحصاد المائي في عجلون

خبرني - وجّه وزير الزراعة خالد الحنيفات بتنفيذ حزمة إجراءات فورية تهدف إلى تعزيز مصادر المياه البديلة في محافظة عجلون، في مقدمتها مضاعفة عدد آبار جمع مياه الأمطار (الحصاد المائي) إلى 500 بئر هذا العام، بعد أن كان يتم تنفيذ نحو 250 بئرًا سنويًا في الأعوام الماضية.

وبحسب وزارة الزراعة، يأتي هذا التوجيه في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المحافظة، لا سيما بعد إغلاق عدد من ينابيع المياه مؤخرا نتيجة التلوث، مما فاقم من النقص الحاد في المياه، خصوصًا في المناطق الزراعية.

وأعلنت الوزارة أن تنفيذ هذه الآبار سيكون على نفقة وزارة الزراعة ومجلس المحافظة، إذ تم تخصيص مبلغ 1500 دينار لكل بئر بسعة 30 مترًا مكعبًا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية، وتعزيز الأمن المائي للقطاع الزراعي.

كما أمر الوزير بالبدء الفوري في البحث عن مواقع جديدة لإنشاء سدود ترابية (حفائر) للحصاد المائي، على أن تُنفذ فورًا وبدون تأخير، وبتمويل مباشر من موازنة وزارة الزراعة، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لزيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بدعم المزارعين ومواجهة آثار التغير المناخي والتراجع في كميات المياه، خاصة في المناطق المرتفعة مثل عجلون، التي تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار والينابيع الموسمية.