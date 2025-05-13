توجه حكومي بمضاعفة عدد آبار الحصاد المائي في عجلون

توجه حكومي بمضاعفة عدد آبار الحصاد المائي في عجلون
خبرني - وجّه وزير الزراعة خالد الحنيفات بتنفيذ حزمة إجراءات فورية تهدف إلى تعزيز مصادر المياه البديلة في محافظة عجلون، في مقدمتها مضاعفة عدد آبار جمع مياه الأمطار (الحصاد المائي) إلى 500 بئر هذا العام، بعد أن كان يتم تنفيذ نحو 250 بئرًا سنويًا في الأعوام الماضية.
وبحسب وزارة الزراعة، يأتي هذا التوجيه في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المحافظة، لا سيما بعد إغلاق عدد من ينابيع المياه مؤخرا نتيجة التلوث، مما فاقم من النقص الحاد في المياه، خصوصًا في المناطق الزراعية.
وأعلنت الوزارة أن تنفيذ هذه الآبار سيكون على نفقة وزارة الزراعة ومجلس المحافظة، إذ تم تخصيص مبلغ 1500 دينار لكل بئر بسعة 30 مترًا مكعبًا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية، وتعزيز الأمن المائي للقطاع الزراعي.
كما أمر الوزير بالبدء الفوري في البحث عن مواقع جديدة لإنشاء سدود ترابية (حفائر) للحصاد المائي، على أن تُنفذ فورًا وبدون تأخير، وبتمويل مباشر من موازنة وزارة الزراعة، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لزيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بدعم المزارعين ومواجهة آثار التغير المناخي والتراجع في كميات المياه، خاصة في المناطق المرتفعة مثل عجلون، التي تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار والينابيع الموسمية.
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