  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
350 لاعباً يشاركون في دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج

350 لاعباً يشاركون في دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج

2025-05-13 07:12:13
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج. التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى 26 مايو الجاري برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن غلق باب التسجيل للاعبين.
وسجلت النسخة الثامنة رقماً قياسياً بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البطولة مشاركة هذا العدد.
ويتصدر الأستاذ الدولي الكبير نديربيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع عام 2021، تصنيف البطولة، كما شارك ضمن منتخب أوزبكستان الفائز بالأولمبياد العالمي للشطرنج وتصنيفه الدولي 2771 نقطة، كما فاز بلقب بطولة الشارقة للأساتذة في نسختها الخامسة 2022، كما يشارك في البطولة 156 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية منهم 69 أستاذاً دولياً كبيراً و16 أستاذاً دولياً في البطولة الرئيسية والتي تقام للاعبين المصنفين فوق 2500 نقطة، و8 لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير و35 أستاذاً دولياً 28 أستاذاً اتحادياً في البطولة الثانية التي تقام للاعبين المصنفين تحت 2500 نقطة.
في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمران عبدالله النعيمي اجتماعاتها اليومية للتحضير للحدث الدولي الكبير من خلال اجتماعات اللجان العاملة لوضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات التنظيمية والإدارية واللوجستية استعداداً لاستقبال اللاعبين المشاركين.
ورفع عمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته للرياضة والرياضيين خاصة الشطرنج ورعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً أن العمل المتواصل للجان يهدف للخروج بالشكل الذي يليق باسم دولة الإمارات وإمارة الشارقة التي اعتادت على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة ولدينا خبرات متراكمة وكوادر وطنية نفخر بها.
وأضاف أن البطولة لها أصداء عالمية من خلال حرص عدد كبير من أبطال العالم على المشاركة فيها سنوياً، ودائماً ما نختار الأفضل والأقوى للارتقاء بمستوى البطولة، ومن المؤكد أن الاستفادة الفنية والإدارية والتنظيمية ستكون حاضرة.
وكشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن إقامة بطولة للموظفين بالتعاون مع نادي موظفي حكومة الشارقة ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة وتبلغ جوائزها 10 آلاف درهم.

MENAFN13052025000110011019ID1109542037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث