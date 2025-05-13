حماس إطلاق سراح عيدان ألكسندر جاء نتيجة اتصالات جادة مع واشنطن وليس الضغوط العسكرية الإسرائيلية

أكدت حركة حماس أن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر كان "ثمرة" للاتصالات مع الإدارة الأمريكية، ولم يأت نتيجة للضغوط العسكرية الإسرائيلية.

وقالت حماس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "عودة عيدان ألكسندر ثمرة الاتصالات الجادة مع الإدارة الأمريكية وجهود الوسطاء، وليس نتيجة للعدوان الصهيوني أو وهم الضغط العسكري".