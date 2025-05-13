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نيويورك تايمز تكشف: لهذا السبب أوقف ترامب حربه ضد الحوثيين

نيويورك تايمز تكشف: لهذا السبب أوقف ترامب حربه ضد الحوثيين

2025-05-13 07:05:36
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر وقف العملية العسكرية في اليمن ضد الحوثيين، لأنه شعر أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وفي الوقت نفسه كانت تكلف الكثير من المال.

وحسب الصحيفة: "كان السبب الرئيسي وراء قرار ترامب إعلان النصر وإنهاء العملية هو سقوط طائرتين مقاتلتين من طراز إف-18 من حاملة الطائرات هاري إس ترومان في البحر الأحمر".

وتابعت: "أيضًا التكلفة العالية لأكثر من مليار دولار من الأسلحة في شهر واحد فقط، والخوف من تآكل مخزون الأسلحة للجيش الأمريكي وتضرر القدرات ضد الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن عدم وجود نتائج مرضية وتقييم استخباراتي بأن الحوثيين يواصلون إطلاق النار على السفن والطائرات وهم قادرون على استعادة قدراتهم في وقت قصير".

وأضاف التقرير:"قبل بدء العملية، اقترح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريللا خطة عملياتية تتراوح مدتها بين ثمانية إلى عشرة أشهر - أولاً ستقوم الولايات المتحدة بتدمير قدرات الدفاع الجوي الحوثية، ثم إطلاق عملية اغتيالات مستهدفة للقيادات العليا في المنظمة، على غرار العملية التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله".

وأكمل: "لكن بعد شهر واحد فقط، بدأ كبار المسؤولين في الإدارة في التعبير عن معارضتهم لاستمرار هذه الخطوة، ومنهم: نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات تولسي جابارد، ورئيسة الأركان سوزي ويلز، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين".

وتقول الصحيفة الأمريكية: "أبدى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيسيث تردده في إنهاء العملية أو معارضتها، لكن المعارض الأكبر والرئيسي لاستمرارها كان الرئيس ترامب نفسه. خلال إحدى زيارات المبعوث ويتكوف إلى عُمان لإجراء محادثات نووية مع إيران، اقترب منه مسؤولون عُمانيون وقدموا له اقتراحًا لإنهاء القتال مع الحوثيين - وفي 5 مايو/أيار، تلقت القيادة المركزية الأميركية أمرًا فوريًا بوقف الهجمات".

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