ويتكوف: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن باقي الرهائن

ويتكوف: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن باقي الرهائن
وزار ويتكوف اليوم ساحة الاعتصام في تل أبيب للمرة الأولى، والتقى عائلات الأسرى الإسرائيليين.
وفي إشارة إلى إطلاق سراح ألكسندر قال المبعوث الأميركي إنها لحظة مهمة لإعادة "الرهائن"، وعلى نتنياهو استثمارها، متعهدا بالعمل من أجل الإفراج عن باقي المحتجزين في غزة.
وعبّر عن أمله في أن يكون الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي بارقة أمل للجميع.
وقد نقلت صحيفة معاريف اليوم عن مصادر قولها إن ويتكوف طرح خلال لقائه نتنياهو أمس الاثنين مقترحا جديدا لصفقة تبادل، وأضافت المصادر أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقا لإنهاء الحرب.
وتابعت أن المقترح ينطلق من أن صفقة شاملة تقود إلى وقف إطلاق نار دائم وطويل الأمد قد تجعل حركة حماس أكثر مرونة.
ويأتي الكشف عن هذا المقترح غداة إفراج حركة حماس عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو التقى أمس مع ويتكوف والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مضيفا أنه بحث معهما جهود تنفيذ الخطة الأميركية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة.
وتابع البيان أن نتنياهو وجّه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة اليوم الثلاثاء.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سيعقد نتنياهو مساء اليوم مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأميركي.
وأفرجت كتائب القسام عن الأسير عيدان ألكسندر إثر مفاوضات مباشرة بين حركة حماس ومسؤولين أميركيين.
وأكدت الحركة أمس الاثنين استعدادها للشروع فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف مستدام لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.
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