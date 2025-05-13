ويتكوف: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن باقي الرهائن

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- دعا المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى انتهاز الفرصة لاستعادة الأسرى من غزة غداة الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، في حين كشفت صحيفة إسرائيلية أنه عرض مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل قد تمهد لإنهاء الحرب.

وزار ويتكوف اليوم ساحة الاعتصام في تل أبيب للمرة الأولى، والتقى عائلات الأسرى الإسرائيليين.

وفي إشارة إلى إطلاق سراح ألكسندر قال المبعوث الأميركي إنها لحظة مهمة لإعادة "الرهائن"، وعلى نتنياهو استثمارها، متعهدا بالعمل من أجل الإفراج عن باقي المحتجزين في غزة.

وعبّر عن أمله في أن يكون الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي بارقة أمل للجميع.

وقد نقلت صحيفة معاريف اليوم عن مصادر قولها إن ويتكوف طرح خلال لقائه نتنياهو أمس الاثنين مقترحا جديدا لصفقة تبادل، وأضافت المصادر أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقا لإنهاء الحرب.

وتابعت أن المقترح ينطلق من أن صفقة شاملة تقود إلى وقف إطلاق نار دائم وطويل الأمد قد تجعل حركة حماس أكثر مرونة.

ويأتي الكشف عن هذا المقترح غداة إفراج حركة حماس عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو التقى أمس مع ويتكوف والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مضيفا أنه بحث معهما جهود تنفيذ الخطة الأميركية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة.

وتابع البيان أن نتنياهو وجّه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة اليوم الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سيعقد نتنياهو مساء اليوم مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأميركي.

وأفرجت كتائب القسام عن الأسير عيدان ألكسندر إثر مفاوضات مباشرة بين حركة حماس ومسؤولين أميركيين.

وأكدت الحركة أمس الاثنين استعدادها للشروع فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف مستدام لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.