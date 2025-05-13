خبير إسرائيلي: نتنياهو يقترب بسرعة من صدام مباشر مع ترامب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- تدهورت العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، التي كانت توصف بأنها "علاقات مميزة"، بشكل كبير، مؤخرا، "الأمر الذي من شأنه أن يؤدي أيضا إلى نهاية ستة عقود من الشراكة في القيم والسياسة والإستراتيجية العميقة التي تعاظمت طوال سنين"، وفق للخبير الإسرائيلي في الشؤون الأميركية، بروفيسور أبراهام بن تسفي.

ولفت بن تسفي، في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الثلاثاء، إلى أن الانطباع هو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "يقتربان بسرعة إلى صدام وجها لوجه في قضايا مركزية إقليمية وعالمية بالغة الأهمية".

وأضاف أن "إنهاء سريع للحرب في غزة يعتبر بالنسبة لترامب أنه خطوة ضرورية في بلورة وبناء تراثه كزعيم عنيد، يسعى بلا كلل من أجل تسوية، أو على الأقل استقرار، صراعات وأزمات خطيرة"، مثلما فعل في وقف المواجهة بين الهند وباكستان، وربما ينجح في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لبن تسفي، فإن "لجبهة غزة أهمية خاصة في تطلعات ترامب أن يظهر كوسيط ماهر، إذ أن هذا شرط ضروري لدفع خطة طموحة في مركزها إعادة بلورة الشرق الأوسط كله، على أساس هيمنة أميركية، يفترض أن تستند إلى صفقات بين واشنطن ودول الخليج"، ومن خلالها تزود إدارة ترامب أسلحة حديثة مقابل استثمارات عملاقة لدول الخليج في الاقتصاد الأميركي، "ليتشكل بنظر البيت الأبيض تحالفا إستراتيجيا وسياسيا واسعا بإمكانه، بتأييد ودعم أميركي، أن يواجه التهديد الإيراني أو أي تهديد آخر يتحدى استقرار التحالف الجاري بناءه".

واعتبر أن "الحلقة المركزية في هذا التحالف، وهي تطبيع إسرائيلي – سعودي، ما زالت ناقصة، لأن شروطها المسبقة، التي وضعها الشركاء المفضلين على واشنطن في السعودية، وهي إنهاء الحرب في غزة وتصريح إسرائيلي أولي حول أفق سياسي في القضية الفلسطينية، لم تتحقق بعد. فحكومة بنيامين نتنياهو اختارت، حتى الآن، توسيع الاجتياح البري في غزة وفضلته على بطاقة الدخول إلى الشرق الأوسط الجديد كلاعب مركزي".

وتابع أنه عشية زيارة ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر، التي بدأت اليوم، "لم يعد بالإمكان إخفاء التصدعات الآخذة بالاتساع بين الحليفين. وعمليا، 'العلاقات المميزة' بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي لا يمكن التقليل من أهميتها، تجد نفسها تحت حركة كماشة تاريخية: تهديد حقيقي لهذه العلاقات يتعالى من جانب الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، وفي الوقت نفسه الذي توجد فيه توجهات تقوقع من جانب الجناح الانعزالي في الحزب الجمهوري".

ورأى بن تسفي أن "هذا كله أدى إلى نمو إحباط وغضب وخيبة أمل في البيت الأبيض تجاه نتنياهو. وفي بداية الأزمة، كانت غاية التعبير عن الإحباط التلميح لنتنياهو بأنه 'يدوس' على الأقدام الأميركية في النقاط العامة لهم، مثل الإعلان عن مفاوضات مع إيران بدون التشاور مع إسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين فيما إطلاق الصواريخ على إسرائيل مستمر، والالتفاف على إسرائيل في الحملة السياسية في المنطقة".

وأضاف أن "تعابير الاستياء باتت مكشوفة الآن، ويبدو أن ترامب وكذلك (مبعوثه الخاص ستيف) ويتكوف يواجهان صعوبة في فهم المنطق الإستراتيجي في استمرار التوحل الإسرائيلي في مستنقع غزة، وهذا يبدو لهما أنه قتال بلا هدف وفائدة. وبما أن الحديث يدور عن رئيس سريع الغضب وفظ في أسلوبه الكلامي، ويسعى إلى تقدم سريع وإنجازات فورية، بالإمكان التقدير أنه مقابل تعنت نتنياهو، ستطفو أزمة صدام كبيرة".

وحسب بن تسفي، فإن المفاوضات المباشرة بين إدارة ترامب وحماس، التي أسفرت عن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عبدان ألكسندر، "هي إحدى الخطوات وحسب من بين الخطوات التي قد تعكر السماء أكثر فوق العلاقات المميزة. ولاحقا قد تصل الأمور إلى إشراك حماس في الحكم في غزة في اليوم التالي، والسعي إلى اتفاق نووي مع إيران بدون التشاور مع إسرائيل، وتأييد البرنامج النووي السعودي المدني بدون ضوء أخضر إسرائيلي".

وخلص بن تسفي إلى أنه "يبدو حاليا أنه يوجد تطابق بين مفهوم إدارة ترامب للغايات الإستراتيجية وبين مواقف جمهور واسع في إسرائيل. وهذا الواقع يجعل من الصعب على نتنياهو أن يقود ضد البيت الأبيض الحالي المعركة السياسية التي خاضها ضد إدارة أوباما، إذ أنه هو وحكومته، الذين وضعوا في رأس سلم أولوياتهم بقاءهم السياسي، يفتقرون لدعم إسرائيلي داخلي واسع بالقدر الكافي كي ينفذوا معركة مشابهة بنجاح وفي المدى البعيد".